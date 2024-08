Bob in de Bovenlanden: De buizerd

Aalsmeer – Op een lome zomerdag in augustus liggen we, met de boot, voor anker vlakbij ‘het Zwet’. Rondom het Zwet zijn hoog beboste akkers en drijven rietkragen waar veel vogels broeden en opgroeien. Languit, op mijn rug, lig ik op het dek van de boot en geniet van voorbijdrijvende wolken en proef de herfstachtige geuren. Het groen van bomen is donker en verhard geworden; veel leven stralen de bomen niet meer uit en snel zullen zij hun groene kracht verliezen om de metamorfose te ondergaan met prachtige kleurcomposities.

Afstervende zomer

Het eerste herfstgevoel krijg ik wanneer de honderden pluimen bovenop het riet tot bloei komen. De fel diepbruinrood-paarse gloed van deze bloeiwijze doet mij beseffen dat de zomer is begonnen de herfst toe te laten. Mijn hart gaat sneller kloppen door de schoonheid van een afstervende zomer naar de krachtige ontwikkeling van de herfst vol kleuren, geuren en bessen. Een fuut zwemt, met een bijna volwassen nakomeling, langs de rietkraag aan de overkant; het jong is groter en lijkt sterker dan zijn moeder, maar zal nu snel verstoten worden en zijn leven zelf moeten inrichten. Boven de toppen van de bomen word ik verrast door een schitterend schouwspel van de buizerd met zijn of haar jong….

Het nest

Veel buizerds zie je niet op de Westeinder, de meeste kans dat je ze kunt spotten is bij de rietlanden bij Leimuiden. In het voorjaar, als het riet nog niet gegroeid is, is het hier een walhalla voor de buizerd; de pulletjes van eenden, ganzen, koeten, waterkippen en futen zijn dan op de kale rietsuddes een makkelijke en smakelijke prooi.

Vriend Maarten heeft bij het Zwet een eiland waarop de laatste jaren een buizerdpaar broedt. Hij laat mij het nest zien met de, bijna volwassen, nakomeling die vanaf een boomtak naast het nest ons geïnteresseerd aankijkt. De jonge vogel blijft rustig zitten om op zijn ouders te wachten die ongetwijfeld snel terug zullen komen met een lekker hapje. Maarten vertelt mij dat als het nest de buizerds bevalt, zij er het volgende jaar weer op terug komen. Pas als een broedsel om een of andere reden mislukt, zullen zij het jaar erop een andere plek uitzoeken om voor het nageslacht te zorgen.

Jachtles

Op het dek van mijn boot, mijmerend kijkend naar de wolken en de wuivende boomtoppen, verschijnen de jonge buizerd met pa of ma hoog in de lucht en krijg ik de ‘jachtles’ van de kleine te zien. De spanwijdte van de vleugels van deze prachtige vogel is meer dan een meter en indrukwekkend. Twee buizerds hangen naast elkaar, gebruikmakend van de thermiek, roerloos stil, boven de open plek in het bos…. Een duikvlucht ….

Foto: Jonge buizerd. Foto: aangeleverd