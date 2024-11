Bloemen voor nieuw bestuur wijkoverleg Hornmeer

Aalsmeer – De wijk Hornmeer heeft een nieuw wijkoverleg met een nieuw bestuur. Gerard Zelen (voorzitter), Ralph van der Graft (secretaris) en Jasper Steenkamp (penningmeester) hebben het werk overgenomen van het oude bestuur dat in mei 2024 was gestopt. De gemeente Aalsmeer is blij met het initiatief en hoopt op dat meer wijken het voorbeeld zullen volgen. Naast het nieuwe bestuur bestaat het wijkoverleg Hornmeer uit een klankbordgroep van zeven personen. Op maandag 25 september was er een eerste kennismaking tussen bestuur, klankbordgroepleden en bewoners van de wijk Hornmeer. Wethouder Willem Kikkert overhandigde maandagavond bloemen aan het bestuur en de leden van de klankbordgroep.

Van groot belang

Voorzitter Gerard Zelen van het nieuwe wijkoverleg sprak van een bijzonder bijeenkomst. “Binnen zes maanden hebben deze betrokken bewoners hun medewerking toegezegd om op te komen voor onze wijkbewoners in hun Hornmeer”, zei Zelen in zijn toespraak. “Het is een goede en hoopvolle ontwikkeling richting de toekomst dat alle generaties zijn vertegenwoordigd in dit wijkoverleg. Wij zijn Hornmeer”. De gemeente Aalsmeer vindt wijkoverleggen van groot belang. “Wijkoverleggen zijn in het algemeen onze oren en ogen in de wijken”, zegt wethouder Willem Kikkert. “De overleggen hebben voor ons een ‘doorgeefluikfunctie’. Die werkt twee kanten op. Als wij als gemeente iets willen, kunnen we dat via de overleggen bespreekbaar maken. Als de inwoners iets willen of iets van ons werk vinden, kan dat natuurlijk rechtstreeks aan ons kenbaar worden gemaakt, maar ook via het wijkoverleg dat soms ‘dichterbij’ en ‘minder spannend’ aanvoelt.”

Betrokken mensen zijn hard nodig

De verschillende wijkoverleggen hebben het over het algemeen best lastig om betrokken mensen te vinden die zich willen inzetten voor het wel en wee van de wijk waarin ze wonen. “Op dit moment hebben wij als gemeente een campagne die gaat over meedoen op allerlei onderwerpen”, zegt wethouder Kikkert. “Je kunt als inwoner ook meedoen via het wijkoverleg. Dat wordt enorm gewaardeerd.” Bent u een betrokken inwoner die over het wel en wee van uw wijk wilt meedenken en meepraten? Mail naar participatie@aalsmeer.nl. U wordt dan doorverwezen naar het wijkoverleg in uw wijk.

Foto Gemeente Aalsmeer: Het nieuwe bestuur van wijkoverleg Hornmeer met links wethouder Willem Kikkert.