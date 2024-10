Bloeiende bermen in Kudelstaart en De Kwakel

Kudelstaart – De bermen in Kudelstaart en De Kwakel worden steeds kleurrijker. Een aantal telers aan de Achterweg wil de bermen in hun omgeving nog meer tot bloei te brengen. Deze bloeiende bermen zijn nuttig voor insecten zoals bijen en vlinders en mensen worden er ook blij van. In het project ‘De Bloeiende Berm’ heeft een aantal telers de ambitie om de bermen in hun omgeving tot bloei te brengen. Een bloeiende berm is volgens Eveline Stilma, projectleider Biodiversiteit bij Greenport Aalsmeer, van groot belang voor flora en fauna in een glastuinbouwgebied. “Bermen verbinden de groengebieden met elkaar en zijn vlucht- en voederplaatsen voor insecten en dieren. Tuinders leveren met een bloeiende berm een bijdrage aan de biodiversiteit. De bloemen in de berm trekken bestuivers en bestrijders aan die plagen rondom de kas kunnen beheersen.”

Duurzaamheid

Een van de telers die aan het project deelneemt, is Bunnik Bromelia uit Kudelstaart. Dit bedrijf zaait al langere tijd een akkerrand op eigen grond in met een bloemrijk mengsel dat bijen en andere insecten aantrekt. Eigenaar Siegfried Bunnik is hiermee gestart omdat ze als bedrijf op allerlei vlakken stappen maken op het gebied van verduurzaming. “Het gaat hierbij veel over ons product: de bromelia en de teelt ervan. Maar het is ook goed om aan de buitenkant van je bedrijf te laten zien dat je bezig bent met duurzaamheid. Wanneer de bermbeplanting in de zomer en het najaar in bloei staat, ziet het er prachtig kleurrijk en mooi uit. Veel mensen stoppen even als ze erlangs fietsen en sommigen plukken zelfs een boeketje. We krijgen heel veel positieve reacties.”

Veel positiefs

De kweker uit Kudelstaart ziet nog een voordeel van de bloeiende berm. “Wij zijn een tuinbouwgebied en veel tuinbouw-ondernemers in de regio ontwikkelen zich duurzaam. Hoe mooi is het om ons gebied nog wat groener te maken door de bermen in te zaaien met bloemen? Het is laagdrempelig en het brengt jezelf en het gebied veel positiefs.” Eveline Stilma vindt de akkerrand van Bunnik een mooi voorbeeld voor andere telers. “Bunnik Bromelia laat zien hoe je in eigen beheer een mooie betaalbare akkerrand kan realiseren. Zijn werkwijze is eenvoudig te kopiëren door andere telers.”

De werkgroep gebiedsuitstraling Greenport Aalsmeer hoopt dat meerdere telers mee gaan doen en ook de akkerrand in de berm voor hun perceel gaan inzaaien. Meer weten of meedoen? Neem contact op met Eveline Stilma via eveline@greenportaalsmeer.nl

Foto: Greenport Aalsmeer