Bijzondere expositie over herstel en levenskracht

Kudelstaart – Iedereen maakt het wel mee; het lijf wat even niet doet wat het normaal doet. Spieren die niet mee werken, botten die een beetje kraken; daarvoor kan men onder andere terecht bij een fysiotherapeut. Soms is een operatie nodig, ziekenhuisbezoek, pleisters plakken, genezen. De mens is veel tijd, geld en vooral energie kwijt aan reparatie en herstel. Soms is alle energie weg, alle kracht.

Hoe werkt dit in de natuur? Hoe ‘repareert’ een boom zichzelf? Hoe doen planten dit? Zonder ziekenhuis met operatiekamers, revalidatieklinieken of fysiotherapie? In de Fysiotherapiepraktijk Kudelstaart toont Nicole de Bree haar onderzoek. Letterlijke antwoorden staan in haar boekje, het kleine verslag van haar zoektocht. Bijvoorbeeld dat bomen hormonen aan maken om te herstellen. Of dat de stam van een boom door schade eigenlijk vooral ook sterker wordt. Of dat een boom letterlijk wonden kan overgroeien. Maar het echte verslag zijn haar werken in textiel; borduren, vilten, vullen, weven, naaien. Ruimtelijke werken in stof draad en wol in combinatie met echt hout. Soms prachtig sprankelend en kleurrijk, soms verstild verouderd. Verbeeldingen in textiel van groei, bloei, verwondingen, reparaties; hoe manifesteren groei, herstel en levenskracht zich in de natuur? Ruimtelijke onderzoeken in textiel sieren de wachtruimte en de gang naar de behandelkamers en fitnesszaal. Voor iedereen die met genezing bezig is en hiervoor kracht en inspiratie zoekt in de natuur, maar de expositie is ook de moeite waard als je (nu even) niet iets mankeert.

Toelichting

Op dinsdag 5 november zal Nicole de Bree van 12.00 tot 12.30 uur een korte toelichting geven over haar werk. Belangstellenden zijn van harte welkom. De expositie te bekijken tot half december tijdens openingstijden van 8.00 tot 18.00 uur en op maandag tot 21.00 uur. De praktijk bevindt zich naast de kerk in Kudelstaart, Kudelstaartseweg 243