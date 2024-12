Bibliotheek breidt service-uren in Aalsmeer uit

Aalsmeer – De Bibliotheek Amstelland breidt vanaf 1 januari 2025 de service-uren in de vestigingen Westwijk en Aalsmeer uit. Dankzij deze uitbreiding zijn er de gehele dag gespecialiseerde medewerkers aanwezig. Deze medewerkers kunnen ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld vragen over de collectie, activiteiten en abonnementen.

Gastvrij en toegankelijk

“Als Bibliotheek willen we een gastvrije organisatie zijn. Daar hoort ook goede service bij. We zijn dan ook blij dat er vanaf het nieuwe jaar in onze vestigingen in Westwijk en Aalsmeer de gehele dag gespecialiseerde collega’s aanwezig zijn. Voor bezoekers is het zo nog eenvoudiger om vragen te stellen, deskundig advies te krijgen en deel te nemen aan activiteiten. Bovendien kunnen we nu ook meer activiteiten zoals Voorleessessies organiseren”, aldus Talitha Snel, manager Publieke Dienstverlening. De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen dragen samen bij aan de financiële en organisatorische invulling van dit project. Naast de uitbreiding van service-uren wordt er ook geïnvesteerd in de inrichting van beide vestigingen. Denk aan het verbeteren van de werkplekken, gespreksruimtes en activiteitenlocaties. De plannen sluiten aan bij de behoeften van bezoekers en zorgen ervoor dat de bibliotheek een toekomstbestendige plek blijft voor kennis, cultuur en ontmoeting.

Sociale en culturele activiteiten

De Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. De Bibliotheek is zeven dagen per week open, heeft vier vestigingen in drie gemeenten, ontvangt zo’n 700.000 bezoekers per jaar, heeft ruim 36.000 leden, een uitgebreid lesprogramma en een omvangrijke programmering van sociale en culturele activiteiten voor jong en oud. Meer informatie op www.debibliotheekamstelland.nl