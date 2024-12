Bewoners Kamperfoeliestraat vangen insluiper

Aalsmeer – In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 december hebben alerte buurtbewoners een insluiper aangehouden in de Kamperfoeliestraat. Op donderdagochtend, omstreeks 02.15 uur, werd een bewoner van de Kamperfoeliestraat wakker omdat zijn Ring-cameradeurbel geluid bleef afgeven. Hij heeft hierop direct zijn opgeslagen beelden teruggekeken en hij zag dat er een persoon op zijn erf was en dat deze aan de klink en schuifscharnieren van zijn tuinhek aan het voelen was. De onbekende persoon ging weg om kort daarna weer terug te komen. De bewoner is toen snel zijn bed uitgegaan om in de stromende regen achter de potentiële insluiper aan te gaan. Hij trof deze niet ver van zijn woning op een fiets aan en er ontstond een worsteling waarbij de vermoedelijke inbreker/insluiper wist te ontkomen. De buurman is vervolgens naar een in dezelfde straat wonende politieagent gelopen en nadat hij deze wakker had gebeld, heeft hij hem verteld wat hem zojuist was overkomen. Gedurende het gesprek verscheen de mogelijke inbreker weer en opnieuw volgde er een worsteling waarbij het nodige geschreeuwd werd. Een wakker geworden en toegesnelde andere bewoner van de Kamperfoeliestraat heeft de handboeien van de agent uit zijn woning gehaald en met z’n drieën – slechts gehuld in geringe slaapkleding – hebben ze de mogelijke inbreker vastgezet om een lantaarnpaal heen. Kort daarop verscheen de uniformpolitie en werd de verdachte overgenomen.

Elektrische fiets

Later onderzoek wees uit dat de fiets waarop de man zat van diefstal afkomstig was uit de eerder genoemde Kamperfoeliestraat. De fiets is reeds teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Er is echter mogelijk nog een fiets betrokken bij het incident en deze fiets is in beslag genomen en staat bij de politie (zie foto). Mist u een elektrische fiets van het merk ‘Ebike’ met Bosch middenmotor en kunt u dat aantonen? Neem dan contact op met de politie Aalsmeer-Uithoorn via 0900-8844. Het zaaknummer luidt 2024301838.

Mocht u zelf achter (potentiële) inbrekers/insluipers aangaan: let u dan op uw veiligheid. Zet uw fiets ook altijd op slot als deze in een hok of schuurtje staat.

Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn (in beslag genomen fiets)