Bewoners camping Westeinder: “We blijven strijdvaardig”

Rijsenhout – Camping de Westeinder is verkocht. De nieuwe eigenaren willen er een luxe resort van maken en hebben iedereen op de camping een brief gestuurd/overhandigd met de mededeling dat het huurcontract per 30 september stopt en iedereen dan van de camping af moet zijn. De staplaatsen moeten dan leeg en schoon (tegels en planten weg) opgeleverd worden. “Dit is natuurlijk een grote schok en super verdrietig voor alle recreanten en bewoners”, begint bewoonster Anneke Stokkel het verhaal. “Voor mij en het merendeel van de bewoners is de opzegging door de huidige eigenaar een persoonlijk drama. We hebben geen enkel ander alternatief en komen letterlijk op straat te staan. Voor anderen is de opzegging (ook nog) een financiële strop. Heel naar om mee te maken dat je veilige plek, je trotse woonplek je ontnomen gaat worden.” Anneke woont sinds 2019 noodgedwongen op de camping, maar wel met heel veel plezier en genoegen.

Gedoogd door gemeente

Van de 159 standplaatsen op de camping zijn er ruim 100 die permanent bewoond worden. Gedoogd door de gemeente sinds 2012. De bewoners zijn ouderen (waarvan de oudsten 89 en 88 jaar zijn), alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen met kleine kinderen. Allemaal komen ze letterlijk op straat te staan. De meeste bewoners zijn op de camping komen wonen uit nood. Niet genoeg geld om iets te kopen, geen hypotheek krijgen en nog lang niet aan de beurt voor een sociale huurwoning. Het leven op de camping is gemoedelijk, net een klein dorp. “We zijn vriendelijk en behulpzaam naar elkaar. Begrijpen elkaars problemen en proberen elkaar te steunen en te helpen”, vervolgt bewoonster Anneke Stokkel. “De gemeente heeft een zorgplicht, maar zegt niks te kunnen doen. Er is een tekort aan passende woonruimte in de gemeente Haarlemmermeer.” De gemeente steunt de bewoners wel en heeft onlangs de APV (plaatselijke verordening) aangepast. Alle campings in de Haarlemmermeer moeten een exploitatievergunning aanvragen, wat de gemeente de mogelijkheid geeft om te onderzoeken of ze niet onbewust criminaliteit faciliteert.

Onrechtmatige opzegging

De recreanten en bewoners hebben gezamenlijk een stichting opgericht. Stichting Belangen Camping de Westeinder. Samen met een advocaat zijn zij het (juridische) gevecht aangegaan om op de camping te mogen blijven wonen. Er is vanuit de stichting een bodemprocedure gestart waarin onder andere de (onrechtmatige) opzegging aangevochten wordt. De uitspraak van de rechter wordt eind 2024 verwacht.

Kale grond

De nieuwe (mede)eigenaar van camping de Westeinder is Kleen Resorts. Via vennootschap zijn nog twee campings aangekocht, in Nieuw-Vossemeer en in Yerseke. Beide campings staan al geruime tijd leeg. “Is dat ons voorland? De huidige bewoners en recreanten van camping de Westeinder (er zo snel mogelijk) afjagen om vervolgens voor vele jaren kale grond achter te laten?”, zo vragen de bewoners van de camping in Rijsenhout zich af.

Intimideren en bedreigen

De nieuwe eigenaren zijn sinds ze officieel eigenaar zijn bezig met intimideren en bedreigingen. Rondvertellen dat ze het water en elektra gaan afsluiten, starten met sloopwerkzaamheden en bomen omzagen. Alles zonder vergunning, dus illegaal. Ook zijn al een aantal leegstaande chalets op zo’n ruige manier weggesleept dat er van alles stuk is gegaan. Laatste actie is het slopen van de receptie en de sanitaire ruimtes. Alles stond er nog in. De tafel met stoelen, kachel, bureau met computer, maquette van de camping en alle mappen met onder andere de gegevens van de bewoners kwamen op straat te liggen. Er zijn nu diverse bewoners die niet meer kunnen douchen en geen was meer kunnend draaien. Tot overmaat van ramp bleek in het gebouw de aansturing van de slagboom en van de rioleringspomp te zitten en die werken nu niet meer. “Heel erg naar en confronterend om dit mee te maken. Menigeen die hier wonen/ recreëren heeft er een traan om moeten laten”, zegt Anneke verdrietig. “Gelukkig is de saamhorigheid groot op de camping, steunen we elkaar en blijven we strijdvaardig.”

Crowdfunding

De sluiting van de camping is onlangs uitgesteld tot 1 januari 2025 (was 1 oktober). De tijd dringt voor de bewoners. Ze blijven zich verzetten, maar alle steun en hulp kunnen zij goed gebruiken. Kijk voor meer informatie op de facebook-pagina van de Stichting Belangen Camping De Westeinder: Sbcdw Bewoners. De stichting is een crowdfunding actie gestart om (juridische) strijd tegen de roofinvesteerders (zoals de nieuwe camping-eigenaren genoemd worden) te kunnen voeren. Een donatie geven kan via https://gofund.me/8fe5536b. “Wij laten ons niet zomaar wegjagen. We blijven vechten om onze woonplek te behouden”, besluit Anneke namens alle bewoners en recreanten van Camping de Westeinder.

Foto: De bewoners en recreanten van camping de Westeinder in Rijsenhout. Foto: aangeleverd