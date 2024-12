Beleef de magie van kerst bij Tjitze’s Kerst Wonderland

De Ronde Venen – Dit jaar wordt kerst nog magischer! Op zondagmiddag 22 november nodigt Stichting Tjitze Hesselius alle alleenstaande oudere inwoners van De Ronde Venen van harte uit voor een hartverwarmend kerstfeest in De Willisstee in Wilnis. Vanaf 14.00 uur gaan de deuren open van een prachtige, in kerstsfeer gehulde zaal, waar gezelligheid en verbondenheid centraal staan.

Het programma belooft een feestelijke mix van muziek, humor en samenzijn. Een speciale gast zal zorgen voor entertainment dat je laat lachen, meezingen en genieten. Daarnaast zullen enkele bekende gezichten van Tjitze’s activiteiten hun opwachting maken. En natuurlijk wordt er gezorgd voor heerlijke hapjes en drankjes om de middag compleet te maken.

Gratis deelname, aanmelden noodzakelijk

De activiteiten van Stichting Tjitze Hesselius zijn gratis toegankelijk, maar aanmelden is noodzakelijk en vol = vol! Meld je aan via info@tjitzehesselius.nl of bij één van de Servicepunten. Wil je graag thuis worden opgehaald? Geef dit dan aan bij je aanmelding, samen met je adres en telefoonnummer.

Sinds 2015 zet Stichting Tjitze Hesselius zich in om jaarlijks diverse activiteiten te organiseren die het sociale leven van oudere alleenwonende inwoners verrijken. Dit kerstfeest is de perfecte gelegenheid om de feestdagen alvast samen in te luiden in een warme, sfeervolle omgeving. Mis het niet en meld je vandaag nog aan! Voor meer informatie kun je terecht op www.tjitzehesselius.nl.

