“BECOME A WARRIOR, BECOME A LEGEND” bij Hanuman Gym 

Regio – Vanaf zaterdag 30 november start bij de Mijdrechtse Kickboksschool Hanuman Gym een campagne om jongeren in achterstandsituaties de kans te geven in de vechtsport positieve ervaringen op te doen, die ze soms minder vaak in de thuissituatie, op school of op straat vinden. Hierdoor ontwikkelen deze jongeren meer vertrouwen in zichzelf, maar ook in hun omgeving. Randvoorwaarden zijn een veilig sportklimaat en een pedagogisch bekwame trainer. Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren de sportschool als hun thuis omschrijven en ervaren een trainer als rolmodel en vertrouwenspersoon, die hun vaak breder begeleid dan alleen in de vechtsport. In dat kader is het ervaren van succes belangrijk voor een positieve identiteitsontwikkeling en vanuit die overtuiging heeft Santi Bosma, eigenaar en hooftrainer van kickboksschool Hanuman Gym zich aangesloten bij de landelijke campagne “Become a Warrior, become a Legend”, gelanceerd door het mediaplatform Warrior Code en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Lokaal wordt de campagne mede gesteund door het jongerenwerk van Tympaan de Baat en De Makers van Mijdrecht. Deelname voor de jongeren is gratis en wordt mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning uit Het Sportakkoord De Ronde Venen.

Foto: aangeleverd