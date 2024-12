Zaterdag en zondag livemuziek in Bacchus

Aalsmeer – Bezoekers aan de Bacchus da Musica op zaterdag 28 december worden getrakteerd op Funky grooves en dansbare vibes door de band DaGroove. De band speelt lekkere funk en dance classic nummers, maar dan in een ander jasje gegoten. Denk aan classics met een moderne vintage sound. De muziek is niet alleen interessant om naar te luisteren, maar is ook heel dansbaar. Benieuwd naar deze unieke sound? Laat je zaterdag 28 december in Cultureel Café Bacchus verrassen. Aanvang zaterdag is 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur. Tickets à 5 euro verkrijgbaar via www.cultureelcafebacchus.nl of, wanneer nog beschikbaar, aan de deur te koop.

Benefietconcert: Muziek voor een goed doel

Op zondagmiddag 29 december wordt het ‘Na de Lunch Benefietconcert’ gehouden in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Dit bijzondere evenement biedt een muzikale reis met een gevarieerd programma van getalenteerde artiesten en staat in het teken van een goed doel. De middag wordt geopend door de energieke blues van ‘Little Boogie Boy’ Hein Meijer. Daarnaast treden verschillende gastmuzikanten op, waaronder de virtuoze flamencogitarist Yorgos Valiris, saxofonist Robbert Tuinhof en pianist/liedjesschrijver Joseph Custers. Saskia Veenswijk, singer/songwriter en bekend van Het Grote Poel Lied, zal haar persoonlijke verhaal delen over haar reis naar herstel van ME. Als haar gezondheid het toelaat zal ze ook optreden en meespelen met de andere muzikanten. Saskia’s inspirerende verhaal en muziek maken dit concert extra bijzonder. De volledige opbrengst van het benefietconcert gaat naar de crowdfunding ‘Send Sas Down Under for an Independent Life’. Deze campagne ondersteunt Saskia in haar herstelproces en helpt haar een onafhankelijk leven op te bouwen. Kaarten zijn voor 15 euro online verkrijgbaar via www.cafebacchus.info. Het concert begint zondag om 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur.

Optreden Hobo String Band

Tijdens de eerste Bacchus da Musica in 2025, op zaterdag 4 januari, komt de Hobo String Band optreden in Cultureel Café Bacchus. De Hobo String Band, een van de meest geliefde countrybands van Nederland in de jaren zestig en zeventig en is terug met hun kenmerkende en tijdloze geluid. De Aalsmeerse band heeft hun unieke Americana-stijl nieuw leven ingeblazen. Met een harmonieuze, melodieuze en energieke sound brengen de zes heren een dynamische sfeer die het publiek zeker zal waarderen. Aanvang is eveneens 21.00 uur en tickets à 5 euro zijn al te koop via de website van het Culturele Café in de Gerberastraat.

Foto’s: aangeleverd