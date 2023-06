B jongens RKDES sluiten ‘zwaar’ handbalseizoen toch mooi af

Kudelstaart – Afgelopen zondag stond voor de B jongens van RKDES de laatste wedstrijd op het programma. In de Proosdijhal ontvingen zij de B1 van LHV. Noodgedwongen werd de wedstrijd in de zaal gespeeld, aangezien het buitenveld al geruime tijd geleden afgekeurd is en hier nog geen oplossing voor is. De jongens klagen niet, want handbal is toch wel een echte zaalsport. Het team heeft een zwaar seizoen gehad in de B poule, aangezien de helft van het team nog geen B leeftijd heeft en zelfs 3 jongens nieuw bij het team gekomen zijn met weinig tot geen handbalervaring. Hierdoor moet er weleens noodgedwongen op een andere positie gespeeld worden en kan het soms vooral verdedigend zwaar zijn. Desalniettemin is de kracht van dit team dat ze altijd knokken voor de punten en nooit opgeven. Zondag zou het een zware wedstrijd worden, aangezien de tegenstander al 2e jaars B is en 4e in de competitie staat. De wedstrijd begon RKDES met de vaste basis waarbij Mees, die het team helaas gaat verlaten na dit seizoen, z’n vertrouwde positie op de cirkel innam. Kudelstaart kwam redelijk goed uit de startblokken en kon de mannen van LHV het eerste deel van de wedstrijd aardig bijhouden, halverwege de 1e helft was de stand 11-13. Vervolgens kwam er een fase waarin de Dessers het even helemaal kwijt waren. Het lukte niet meer om te scoren, er was veel balverlies en verdedigend werd er te veel ruimte weggegeven, waardoor er met de rust een achterstand was van 11-23.

De rust werd gebruikt om de koppies weer de goede kant op te krijgen en de jongens het vertrouwen te geven dat ze veel beter kunnen. Gelukkig kwam het doorzettingsvermogen van de mannen naar boven en gingen ze er de laatste 25 minuten voor. Luuk nam de plek van Mees over op de cirkel en daardoor kreeg Martijn veel kansen vanaf de middenpositie. Met z’n mooie bewegingen is hij meermaals z’n tegenstander voorbijgegaan en werd topscorer van de wedstrijd. De wedstrijd werd afgesloten met nog een paar mooie breaks. Ballen van Tygo en Lucas die met een strakke pass in 1x naar de snelle Mees en Tristan werden gespeeld waren ook nog goed voor een paar punten. De eindstand was uiteindelijk 25-38 in het voordeel van LHV. De jongens konden met opgeheven hoofd van het veld want de 2e helft werd uiteindelijk met slechts 1 puntje verschil verloren. Een mooie afsluiting van een lastig maar wel leuk seizoen!

Foto aangeleverd.