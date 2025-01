Auto uitgebrand in de Geraniumstraat

Aalsmeer – In de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de jaarwisseling, is een geparkeerde auto in vlammen opgegaan in de Geraniumstraat. De Brandweer had het vuur snel onder controle en wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar nabij geparkeerde auto’s. De auto is wel geheel uitgebrand. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Er wordt onderzoek gedaan.

In Uithoorn was het onrunstiger. Er gingen tijdens de jaarwisseling meerdere autos in vlammen op en er waren enkele ongeregeldheden.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niesen