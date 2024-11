Auto botst tegen elektriciteitskast

Aalsmeer – Op de Cotoneaster in De Kwakel (terrein van de Aalsmeerse Bloemenveiling) is woensdag 27 november vroeg in de ochtend een auto tegen een elektriciteitskast gereden. De auto vloog daarbij in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar had grote moeite om het vuur te bestrijden. Direct in de buurt waren geen waterwinpunten. Een schuimblusvoertuig van de brandweer Amstelveen is met spoed gearriveerd om water aan te leveren. De schade aan omliggende gebouwen kon voorkomen worden, de auto is wel geheel uitgebrand.

Door de schade aan het elektriciteitshuis is de Bloemenveiling enkele uren stroomloos geweest. Ook de veilingklok werkte niet meer. Hierdoor was enorme impact ontstaan op het proces bij de Bloemenveiling. Pas enkele uren later kon er weer geveild worden.

Foto: VLN Nieuws