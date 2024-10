Atalante MA1: dikke winst, groot team en afscheid trainer

De Ronde Venen – Afgelopen vrijdag speelde MA1 van Volleybalbalvereniging Atalante haar derde wedstrijd. Waar eerder al gewonnen werd van Spaarnestad (1-3) en VCH (0-4), mochten ze eindelijk in de eigen Boei hun kunsten laten zien.

Het team werd de afgelopen jaren getraind door Pim Dekker. Aan die samenwerking is een eind gekomen. Daniëlle van der Horst is de nieuwe trainster van het meisjesteam. Aangezien Daniëlle zelf moest spelen, was Pim bereid om de coaching nog een keertje op zich te nemen. Dit gaf het team gelegenheid hem te bedanken. Dit deden ze niet alleen met een cadeau, maar ook met winst in de wedstrijd.

MA1 is groter dan ooit; naast de negen speelsters (Nienke, Isa, Lisa, Maud, Chloë, Renske, Rinske, Lynne en Elaine) heeft het team versterking gekregen van twee meiden van Abcoude: Fieke en Laura.

Deze eerste thuiswedstrijd was het hele team compleet en dus stonden er 11 meiden op het wedstrijdformulier. Met vijf wissels op de bank werd er flink geluid geproduceerd om de zes in het veld aan te moedigen.

Dit had zeker effect en mede dankzij goed serveren, werd Albatros uit Amsterdam overklast. Met 25-17, 25-9, 25-18 en 25-13 was het een dikke overwinning en bleven alle vijf punten in Vinkeveen.

Door deze overwinning is MA1 op dit moment koploper met maar liefst 5 punten los.

De volgende wedstrijd is donderdag 10 oktober om 19:15 uur. Dan speelt het team in de Scheg (Uithoorn) tegen buurtgenoot SAS ‘70.

