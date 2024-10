Argon vergeet zich te belonen

Mijdrecht – Tegen één van de koplopers, Nieuw Utrecht, heeft Argon vergeten zich te belonen. De pupil van de week Fadi Lagnaoui gaf nog wel het goede voorbeeld maar de vele scoringsmogelijkheden bleven onbenut, zelfs de paal stond nog een keer in de weg. Het bleef tot de laatste minuut spannend maar beide ploegen moesten met een doelpuntloze stand (0-0) genoegen nemen.

Sterke opening

De eerste 8 minuten kon Argon de wedstrijd eigenlijk al beslissen maar het zat niet echt mee. In minuut twee passte Sven Beek op Quint Piri die vervolgens Justin Schouten bediende maar Schouten miste de bal voor open doel. Even later pareerde doelman Simohamed el Hadouchi van Nieuw Utrecht een strak schot van Quint Piri uit de benedenhoek. Een minuut later testte Piri de doelman opnieuw maar het leverde weer niets op. Zo’n tien minuten voor rust zagen we opnieuw twee mogelijkheden, een vrije trap en een verre ingooi verzandden in een overvol doelgebied. Daarna nog twee mogelijkheden, een volley van Piri ging over het doel en Justin Schouten mikte ook te hoog bij een afstandsschot.

Vervolg

De tweede helft bleek later het aantrekkelijkste gedeelte van de wedstrijd die begon met een vrije trap van Nieuw Utrecht maar doelman Saverio Zondag greep in. Twee minuten later schoot Sven Beek op aangeven van Quint Piri in handen van de keeper en zagen een poging Soufyan Moro over het Argondoel scheren. Na een leuke aanval van Argon over veel schijven kwam de bal bij Sven Beek maar hij zag zijn inzet via de paal weer in het veld stuiteren. Een minuut later knalde Quint Piri vanaf tien meter over het doel en vlak daarna kopte Justin Schouten rakelings voorlangs het doel van Nieuw Utrecht. Met nog een kwartier op de klok werd Sven Beek vervangen door Emanuel Davies. Vervolgens ging Serdar Akkanat op avontuur in het strafschopgebied van Argon, tussen twee verdedigers kwam hij ten val. Scheidsrechter Arlo Hemkes floot wel maar gaf Akkanat geel omdat hij struikelde. Daarna moest Justin Schouten zich laten vervangen en kwam Teun Gortenmulder in het veld. Door het uitvallen van Schouten was de defensie van Argon enigszins ontregeld, er kwamen nog een aantal mogelijkheden voor Nieuw Utrecht, maar er werd eerst naast geschoten, vervolgens voorlangs, maar bij nog drie mogelijkheden hield doelman Severio Zondag de nul. Zo werd de slotfase nog bijzonder spannend omdat Argon eerder niet tot scoren kwam.

Foto: Hans van Gelderen