Argon en FC De Bilt delen de punten

In een leuke en in de slotfase vooral spannende wedstrijd heeft Argon koploper FC De Bilt twee punten weten af te snoepen. Vooral de werklust tot diep in de toegevoegde tijd maakte indruk en het verbloemde enigszins het soms slordige spel. De tegenstander kwam verdiend op voorsprong, gezien hun spel, echter in de tweede helft scoorde Argon al snel de gelijkmaker (1-1) en die stand bleef tot het eindsignaal op het scorebord staan.

Weinig kansen

De eerste helft waren er voor beide ploegen weinig echte scoringsmogelijkheden, FC De Bilt was wel de beter voetballende ploeg maar echt gevaarlijk waren ze vooralsnog niet. In minuut vijf was er de eerste aanvallende actie voor Argon, Oliekan zette vanaf links Quint Piris bij de tweede paal aan het werk maar de poging ging van dichtbij naast. Daarna zagen we een schot van Pier Veldman namens De Bilt maar Argon doelman Saverio Zondag kreeg in tweede instantie de bal onder controle. Daarna veel drukte op het middenveld waar Argon probeerde met uitvallen gevaarlijk te worden. Zo’n tien minuten voor rust zagen we Piris op rechts richting doel snellen, maar hij werd door de keeper en een verdediger zodanig gestuit dat er langdurige blessurebehandeling nodig was. Scheidsrechter Punt maakte van deze overtreding geen punt en hield in dit geval het geel op zak. De Bilt kreeg even later nog een vrije trap maar Veldman zag doelman Zondag op de goede plaats staan. Vijf minuten voor het rustsignaal, De Bilt kreeg een vrije trap toegewezen na vermeend buitenspel, werd de bal voorgezet en schoot voorlangs het Argondoel waarna de vrijlopende Younes Akhiat dit buitenkansje niet onbenut liet 0-1.

Hectisch

In de druilige tweede helft kwam Argon vrij snel en onverwachts toch tot een doelpunt, Quentin Oliekan schoot van dichtbij tegen een speler aan, de bal ketste weg richting rand strafschopgebied en daar stond Raoul van Wijk die laag en hard de bal in de verste hoek schoot, onhoudbaar voor doelman Menno Vink. Met nog een half te gaan zette coach Jeroen de Zwaan Tim Waning en Teun Gortenmulder in. Een schot van Sherweny Felicia (ingevallen voor Beek) greep keeper Vink bij de tweede paal. Daarna brak er een hectische slotfase aan, De Bilt drong aan met een drietal hoekschoppen en een vrije trap maar Argon bleef in verdedigend opzicht met o.a. reddingen van doelman Zondag overeind. Een charge op Zondag leverde de tweede blessurebehandeling op maar verzorger Marijn Kop kreeg de doelman weer staande. In blessuretijd kreeg Felicia twee mogelijkheden om Argon alsnog op winst te zetten, de eerste poging werd door Vink met een prachtige safe onschadelijk gemaakt en nog geen minuut later miste Felicia de bal van dichtbij. Ook een prachtig schot van de meegekomen Tygo Limburg schoot net over de lat. Derhalve een verdiend resultaat voor een hardwerkend Argon. Zaterdag gaat Argon op bezoek bij EDO in Utrecht.

