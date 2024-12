Après Sintbingo was ‘amazing’!

Aalsmeer – Sinterklaas blijft altijd een weekje langer in Aalsmeer, niet voor de kinderen, maar juist om ook de ‘grote’ inwoners te trakteren op een gezellig avondje. Afgelopen zaterdag 14 december maakte hij z’n entree tijdens de Après Sintbingo en het was ‘amazing’. Sinterklaas en niet te vergeten de grote groep Pieten hadden diverse collega’s uitgenodigd om op te komen treden. Als eerste maakte Sint Trump zijn opwachting, vertelde over het ‘amazing’ goede doel waar de opbrengst heen gaat (Emma Thuis Team), het ‘amazing’ grote prijzenpakket dat beschikbaar was gesteld door diverse sponsors. En met de woorden “Make Sinterklaas great again”, kondigde hij z’n vertrek aan en gelukkig konden de bewakers hem net redden van de schoten die gelost werden.

Ook Sint Paling kwam op bezoek en liet de aanwezigen swingen op Volendamse muziek van onder andere Nick en Simon, de 3J’s en BZN. Wat rustiger en relaxer werd het in de zaal bij de komst van de Jamaïcaanse Sint, maar ook de muziek van Bob Marley en andere reggae-grootheden kreeg veel waardering van het publiek. In de pauze werden de bingo-spelers verrast met een optreden van een heel bekende artiest: Sint Joost Klein. Op het ‘hakken’ en de gelijke bewegingen op Europapa hadden Sint en zijn assistentes lang geoefend. Het verdient een compliment, heerlijk om te zien en de zaal deed lekker mee.

En nog was de koek niet op, er werden nog meer gasten aangekondigd. Eerst kwam de Amsterdamse Sint en hij sprak goed ‘plat Amsterdams’. Het publiek was inmiddels flink opgewarmd en zong ook hier uit volle borst mee. Kers op de taart was de komst van de Bee Gees Sinterklazen. Het optreden zorgde voor een feestelijke afsluiting van een avond waar vast nog lang over gesproken gaat worden en die gezorgd heeft voor een mooie financiële bijdrage aan het Emma Thuis Team. Het was, in één woord, ‘amazing’!

De organisatie, Sinterklaas in Aalsmeer, heeft al plannen om de volgende Sintbingo-avond nog mooier en verrassender te maken. De ideeën zijn al in een vergevorderd stadium. Vooralsnog blijft dit natuurlijk geheim, maar de datum kan al genoteerd worden, zaterdag 13 december 2025, en nog een nieuwtje: de naam en mogelijk de locatie van het evenement gaan veranderd worden.

Foto’s: www.kicksfotos.nl