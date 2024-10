Antoniusschool viert 115-jarig bestaan met reünie

Kudelstaart – De Antoniusschool bestaat 115 jaar in 2025. Een mooie gelegenheid om weer eens herinneringen op te halen met alle oud-leerlingen en (oud)-leerkrachten. Zij zijn van harte welkom op zaterdag 12 april voor een grootse reünie.

In 1910 werd de Antoniusschool – toen nog met Sint ervoor – gesticht naast de kerk aan de Kudelstaartseweg. Veel Kudelstaarters zullen zich hun schooljaren op die plek nog herinneren. In 1976 verhuisde de school naar de Mijnsherenweg, tegenover het winkelcentrum. In 2009 betrok de Antoniusschool het derde gebouw, in de Rietlanden, waar de jongere generatie vele lesuren doorbracht. In het gebouw ‘de Rietpluim’ is de Antoniusschool nog steeds gevestigd en is tevens de locatie van de reünie.

Aanmelden en informatie

In 2020 kon de geplande reünie bij het 110 jarig jubileum helaas door corona niet doorgaan, daarom willen de initiatiefnemers nu bij het 115-jarig bestaan terugkijken op de rijke historie van de school. Tijdens de reünie op zaterdag 12 april zijn alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten van harte welkom om oud-klasgenoten, juffen en meesters te ontmoeten. De reünie is tussen 13.00 en 19.00 uur met verschillende starttijden. Daarna kun je naar een afterparty in Café op de Hoek. Meer weten en/of aanmelden? Ga naar de website: www.antoniusreunie.nl

Foto: aangeleverd