Amicitia maakte er een feestje van met Rossini

De Ronde Venen – In een uitverkochte Schutse gaf oratoriumkoor Amicitia op 29 november jl. haar najaarsconcert. Samen met vier zangers en drie instrumentalisten bracht het koor onder de enthousiasmerende leiding van dirigent Toon de Graaf de ‘Petite Messe Solennelle’ van Rossini (1792-1868). Amicitia maakte van dit bijzondere werk een feestje: een feest voor het oor, maar ook een feest voor de ruim zestig koorleden om zo’n stuk te mogen uitvoeren. Want Rossini schrijft hele ‘lekkere’ en soepele koordelen, die heerlijk zijn om te zingen.

Hoogtepunt was het laatste deel voor de pauze: de slotfuga van het Gloria: ‘Cum Sancto Spiritu’. Na het openingskoor van het Gloria, dat stond als een huis, moest het koor vier solo-aria’s lang wachten tot ze weer mochten uitpakken – en dat deden ze. Bij een fuga is het hondsmoeilijk om de boel bij elkaar te houden en tegelijk ook nog expressief te zingen. Toon de Graaf zweepte zijn koor tot het uiterste op, alles klonk feestelijk en vreugdevol, het zangplezier spatte ervan af. Aan het eind nog een versnelling en toen het slotakkoord. Een staande ovatie was hier al op zijn plaats geweest.

Eigenlijk was dit gedeelte tekenend voor het hele concert: samen plezier maken met Rossini, die zichzelf en het geloof niet zo serieus nam en dat ook laat doorklinken in zijn muziek. Er zitten muzikale grapjes in, soms klinkt het haast als een opera, vol bravoure, dan weer innig en verstild. De vier solisten waren sopraan Maartje Rammeloo, mezzo-sopraan Esther Kuiper, tenor Pablo Gregorian en bariton Sinan Vural. Rossini bedeelt hen alle vier gelijkelijk met grote aria’s. Eén van de mooiste was de sopraanaria ‘O salutaris hostia’ met een wonderschone, lyrische melodie. De stemmen mengden mooi in de duetten en met het koor.

Ook de drie instrumentalisten waren voortreffelijk. Dick Luijmes, de harmoniumspeler des vaderlands, greep diep in de toetsen van een geweldig klinkend harmonium, en de twee pianisten Olga Malkina en Eric-Jan Joosse lieten zich evenmin onbetuigd. Kortom, een feest voor uitvoerenden en voor het publiek, dat Amicitia dan toch om half elf beloonde met die staande ovatie. Het volgende concert is op vrijdag 4 april 2025 met de Johannes Passion in de Johannes de Doper kerk te Mijdrecht/Wilnis.

