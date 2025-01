Amber Beijer nieuw raadslid voor CDA De Ronde Venen

De Ronde Venen – De 22-jarige Amber Beijer uit Mijdrecht wordt voorgedragen als nieuw raadslid namens het CDA in de gemeenteraad van De Ronde Venen. De officiële benoeming zal binnenkort plaatsvinden. Amber neemt de raadszetel over van Ria de Korte-Verhoef. De Korte werd in december beëdigd als Tweede Kamerlid voor Nieuw Sociaal Contract. Zij maakte onlangs bekend haar functies als raadslid en Kamerlid niet te willen combineren. Volgens de wettelijke regeling valt de zetel terug aan het CDA, de partij waarvoor De Korte in 2022 werd gekozen.

Amber Beijer is een jonge, enthousiaste politica met veel ambitie en relevante ervaring. Ze volgt momenteel de master Political Science aan de Universiteit van Amsterdam. Amber heeft ruim twee jaar gewerkt bij de Tweede Kamerfractie van het CDA. Daar was zij verantwoordelijk voor de online communicatie van de partij en partijleider Henri Bontenbal. Daarnaast is ze sinds kort onderzoeksassistent bij het project ‘Schaduwmacht in Nederland’, een onderzoek naar de invloed van verborgen machtsstructuren op de samenleving. Beijer stond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 op plek 6 op de kandidatenlijst van het CDA. Met haar benoeming breekt niet alleen een nieuwe fase in haar politieke carrière aan, maar wordt ze ook het jongste raadslid in de gemeenteraad van De Ronde Venen.

Jong als oud

Amber is vastberaden zich in te zetten voor thema’s die zowel jong als oud raken. Zo wil ze zich richten op het vergroten van het aantal woningen voor jongeren. Ook wil zij zich inzetten voor het versterken van verenigingen. Die ziet zij als hoekstenen van een vitale gemeenschap.

Over haar voordracht als raadslid zegt Amber: “Sinds afgelopen november ben ik als commissielid actief binnen de CDA-fractie in de gemeenteraad. Dat ik nu voorgedragen word als raadslid had ik niet verwacht, maar ik voel me vereerd en heel gemotiveerd om deze verantwoordelijkheid op me te nemen. Als fractie hebben we een sterke lijn ingezet, en ik kijk ernaar uit om daar een positieve bijdrage aan te leveren!”

Ook de fractievoorzitter van het CDA in De Ronde Venen, Jan Rouwenhorst, kijkt met vertrouwen uit naar de benoeming: “Met Amber halen we een gemotiveerd en betrokken jong talent binnen de gemeenteraad. Haar frisse perspectief, energie en ervaring met communicatie maken dat Amber een enorme aanwinst voor onze fractie en de gemeentepolitiek is. Wij zijn er als fractie van overtuigd dat Amber zich met veel passie zal inzetten voor onze inwoners en de thema’s die zij belangrijk vindt.”

De officiële benoeming van Amber Beijer tot raadslid staat gepland voor donderdag 30 januari. Het CDA ziet uit naar haar bijdrage aan de fractie en de gemeenteraad.

