Alles moet weg! Ook die fietsen!

De Ronde Venen – Op 25 april 1896 opende Jacob Blokker en diens echtgenote Saapke Kuiper in Hoorn de winkel met de naam ‘De Goedkoope IJzer en Houtwinkel’. Vanaf de jaren dertig openden de vier zonen meer winkels in de Randstad onder de naam Gebroeders Blokker. Die traditie werd vervolgens door hun nazaten voortgezet, waardoor de Blokker-keten uitgroeide tot een landelijke, en uiteindelijk internationale, onderneming. Blokker was jarenlang een begrip in de winkelstraat en had in de top ruim 800 winkels. Maar het eind van een stukje winkelhistorie is nu ten einde, want Blokker is failliet. Toch is het in tijden niet zo druk geweest in de vestiging in de Dorpstraat in Mijdrecht. Hoe zit dat?

Na 128 jaar valt het doek

Op 13 november 2024 werd Blokker failliet verklaard en viel het doek na 128 jaar definitief voor het bedrijf. Het bedrijf miste de aansluiting met online winkelen. Ook zou er te veel zijn geleund op de grote bekendheid van Blokker als Nederlands merk met een lange geschiedenis. De gedachte dat mensen wel naar de vele Blokkerwinkels bleven komen, blijkt nu een misvatting te zijn geweest en heeft uiteindelijk het einde ingeluid en de winkels verdwijnen nu definitief uit het straatbeeld.

Drukte bij Blokker

Maar het is nog niet zo ver, want de winkels zijn nog even open en er is een grote uitverkoop. Ook in Mijdrecht staat met grote letters op het raam geschreven “ALLES MOET WEG”. Sinds tijden is het weer een drukte van jewelste bij de winkel in de Dorpsstraat. Daar waar de mensen eerder vaak de winkel voorbij liepen, zien we nu dat veel mensen naar binnen lopen om te kijken of men misschien nog even met grote korting een kerstcadeautje kan scoren. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt het is er gezellig druk en er staan ook veel fietsen voor de deur geparkeerd.

Alles moet weg!

We spreken een paar mensen aan en vragen wat zij er van vinden dat Blokker verdwijnt. De antwoorden zijn over het algemeen toch wel van dien aard dat men het zonde en jammer vindt dat er weer een stukje traditie verdwijnt. En er was wel een beetje empathie dat 3500 mensen hun baan verliezen. Maar als je dan vroeg: gingen jullie er ook wel vaker heen? Dan was het antwoord ‘nee’. Een wat oudere meneer zei daar nog heel assertief bij: “Maar nu kom ik nog wel even kijken, want er staat op het raam dat alles weg moet en weet u volgens mij moeten die fietsen ook weg!” Op mijn vragende blik wees de man naar het bordje op het raam en op de twee plantenbakken waar duidelijk op stond ‘GEEN FIETSEN PLAATSEN’. Met een grote glimlach op zijn gezicht voegde hij mij nog toe: “Maar daarvoor moet je bij de Politie zijn, want die mag ik niet weghalen denk ik!” Een leuk eind van dit artikel, maar geen leuk eind voor Blokker!

Foto: aangeleverd