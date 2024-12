Activiteiten voor jongeren in de kerstvakantie

Aalsmeer – De jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk organiseren voor jongeren verschillende activiteiten in de kerstvakantie. Alle activiteiten van het jongerenwerk zijn gratis. Alleen bij het canvas schilderen is aanmelden verplicht. Bij de andere activiteiten is aanmelden niet nodig.

De kerstvakantie wordt afgetrapt met een potje bubbelvoetbal op maandag 23 december van 20.00 tot 21.30 uur in sporthal de Bloemhof in Oost en iedereen vanaf 12 jaar mag meedoen. Op vrijdagmiddag 27 december van 15.00 tot 16.30 uur zijn alle jongeren vanaf groep 7 welkom in sporthal De Proosdijhal in Kudelstaart om te komen bubbelvoetballen. Alle jongeren vanaf 12 jaar kunnen donderdagavond 2 januari van 20.00 tot 21.30 uur bubbelvoetballen in sporthal De Proosdijhal. Op vrijdagmiddag 3 januari van 15.00 tot 16.30 uur zijn alle jongeren vanaf groep 7 welkom in gymzaal De Rozen in de Rozenstraat (Centrum) om te komen bubbelvoetballen.

Canvas schilderen

Wil je komen schilderen in de kerstvakantie op dinsdag 24 december van 13.00 tot 16.00 uur op een canvas doek? Met het thema ‘vrijheid’ zoek je samen met de jongerenwerker iets te schilderen dat bij je past. De activiteit is in Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1 in Kudelstaart. Meld je snel aan bij Emma via whatsapp: 06-57104425. Er kunnen maximaal 12 jongeren (leeftijd 12+) meedoen met de activiteit.

Lipdub maken

Op donderdag 2 januari van 14.00 tot 16.00 uur wordt er in Place2Bieb een activiteit aangeboden voor kinderen uit groep 7 en 8. Deze middag mogen de kinderen zelf hun creativiteit inzetten om een libdup te maken met elkaar.

Kortom, je hoeft je niet te vervelen in de kerstvakantie! Check Instagram @gro_upbuurtwerk.aalsmeer en Aalsmeer Actief voor meer informatie over de activiteiten van het jongerenwerk.

Foto: Canvas schilderen met gro-up Buurtwerk in Place2Bieb. Foto: aangeleverd