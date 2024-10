Actie ‘Hart voor kanker’ op Wereldkankerdag

Aalsmeer – Op Wereldkankerdag 4 februari willen de gemeente en Participe graag aandacht geven aan alle mensen in Aalsmeer en Kudelstaart, die met kanker te maken hebben of hebben gehad. In de week van 4 februari komen in het Raadhuis paarse linten te hangen. Deze staan voor personen uit Aalsmeer of Kudelstaart die kanker hebben, kanker hebben gehad of zijn overleden aan kanker. Aan de linten komen hartjes die iedereen kan versieren met een tekst en/of tekening. Inwoners die dierbaren willen steunen of herdenken worden uitgenodigd een hartje te maken. Meerdere mensen kunnen voor een persoon hartjes maken. Dan komen er meer hartjes aan het lint.

Op diverse plekken in Aalsmeer en Kudelstaart, zoals de bibliotheek, dorps- en buurthuizen, verpleeghuizen en fysio/sportcentra komen vanaf eind oktober lila tijdschriftenhouders te staan met allerlei informatie en de in te vullen hartjes zijn hier verkrijgbaar. Lever deze met een mooie tekst of tekening in voor 15 januari.

Er zijn nog vrijwilligers nodig voor deze actie. Aanmelden voor het Hart voor Kanker team Aalsmeer kan per mail bij: f.huijbregts@participe.nu en jbkooij@kabelfoon.nl

Foto: Watertoren in paars licht op Wereldkankerdag (aangeleverd).