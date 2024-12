Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit gehonoreerd

Amstelland – Cultuur biedt niet alleen plezier en ontspanning, maar stimuleert ook het leren, het inlevingsvermogen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creativiteit. Om deze waarde te behouden en verder uit te breiden, heeft Platform C in juni een subsidieaanvraag ingediend voor de voortzetting van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Begin december kwam het goede nieuws: het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de aanvraag gehonoreerd. Dit betekent dat in de regio Amstelland de komende vier jaar verder kan worden gebouwd aan kwalitatief goed cultuuronderwijs. De financiële bijdragen van de vier betrokken gemeentes voor dit programma worden daarbij gematcht door het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Platform C brengt al meer dan 10 jaar in samenwerking met de culturele organisaties, onder het label Cultuureducatie Amstelland, cultuureducatie naar de scholen voor het primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Sinds 2021 is Platform C ook penvoerder van het regionale programma Cultuureducatie met Kwaliteit Amstelland. Het oordeel van de beoordelingscommissie van het Fonds voor Cultuurparticipatie: “De commissie vindt dat Platform C een mooi plan heeft ingediend voor CmK 2025-2028 en heeft alle vertrouwen in de uitvoer ervan. De commissie heeft veel vertrouwen in de samenwerking tussen Platform C, het onderwijs en de culturele omgeving om het plan uit te voeren.”

Focus op duurzaamheid en samenwerking

Met CmK zorgt Platform C voor een duurzame en kwalitatieve cultuureducatie als vast onderdeel in het lesprogramma van de scholen. Het programma versterkt de samenwerking tussen het onderwijs en de culturele organisaties en biedt ruimte voor deskundigheidsbevordering van leraren, vakdocenten en medewerkers van culturele organisaties. Een belangrijke nieuwe stap is de deelname van het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt met CmK een brug geslagen tussen het binnenschoolse en buitenschoolse cultuuraanbod, zodat de culturele omgeving dichter bij de leerlingen wordt gebracht. Dankzij deze toekenning kan Platform C met alle betrokkenen blijven werken aan de kwaliteitsverbetering en verankering van cultuureducatie binnen het onderwijs in de regio Amstelland.

Foto: aangeleverd