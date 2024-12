60 jaar gelukkig samen

De Ronde Venen – Feest bij het Mijdrechtse echtpaar Jan en Ans Breewel-de Beer. Op 23 december 1964 gaven ze elkaar het ja-woord en 60 jaar later staan ze daar nog steeds 100 procent achter en zijn ze nog gelukkig met elkaar. Het geheim van een goed huwelijk? ,,Het is geven en nemen om er voor te zorgen dat je allebei gelukkig bent.’’

Maandag 23 december ging loco-burgemeester Maarten van der Greft met een grote bos bloemen en een mooi cadeau naar Jan en Ans om hen van harte te feliciteren met hun diamanten huwelijk. Het echtpaar is geen onbekende in de gemeente en beiden hebben jarenlang vrijwilligerswerk gedaan, onder andere voor de Zonnebloem, Soos De Cirkel en de Banneuxgroep, die groepsreizen organiseert voor zieken naar het kuuroord in Banneux. Ook hebben jarenlang kinderen uit Oostbloklanden hun vakantie bij het gezin doorgebracht. Voor zijn vrijwilligerswerk is Jan in 2001 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het echtpaar is inmiddels geruime tijd gepensioneerd. In zijn werkzame leven werkte Jan (85) ruim 26 jaar bij timmerfabriek Veerhuis. Zijn grote hobby is het gedetailleerd tekenen van vrachtwagens. Ook Ans (81) heeft altijd gewerkt. Dat was bijzonder in een tijd waarin veel vrouwen met werken stopten als ze trouwden. Zij heeft altijd in de gezinszorg gewerkt en was onder andere voorzitter van de katholieke Vrouwenbond.

Het echtpaar heeft geen kinderen, maar heeft altijd veel jongeren over de vloer gehad. Jarenlang boden ze onderdak aan studenten via SC Johnson. Die bleven doordeweeks bij hen slapen en gingen in het weekend weer naar huis. Met veel oud-studenten houden ze tot op de dag van vandaag nog contact.

Gezamenlijk kijken ze terug op mooie jaren, waarin beiden ook af en toe tijd voor zichzelf namen. Want ook dat is belangrijk voor een goed huwelijk. Net zoals het vieren van het jubileum. Dat doen ze binnenkort uitgebreid als ze gezamenlijk met de familie uit eten gaan.

Het diamanten echtpaar Jan en Ans Breewel-de Beer werd maandag 23 december gefeliciteerd met hun huwelijksjubileum door loco-burgemeester Maarten van der Greft. Foto: aangeleverd