60 Jaar gehuwden vieren feest in raadhuis

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Vanwege de vakantieperiode was het moeilijk afspraken plannen voor burgemeester Oude Kotte om bij echtparen langs te gaan die 60 jaar getrouwd zijn. Het is en blijft een hele mijlpaal, een feestelijk feit om niet zomaar aan voorbij te gaan en dus werd een alternatief bedacht: de burgemeester ontving de echtparen – drie stuks – in ‘eigen huis’, dat wil zeggen: in het raadhuis. En wat is er dan toepasselijker om de echtparen te ontvangen in de trouwzaal? Met koffie, gebak en (live) muziek van gitarist en zanger Hein Meijer. Dit gezellig samenzijn vond woensdagmorgen 18 september plaats. De bruidsparen Van der Ven–van Zwieten (trouwdag 16-09), Van Vuren–De Grauw (trouwdag 18-09) en Hoekman–van Geijlswijk (trouwdag 19-08) werden in het zonnetje gezet.

Historische gebeurtenissen

Burgemeester Oude Kotte had zich goed voorbereid, hij had een aantal gebeurtenissen op een rijtje gezet die precies 60 jaar geleden plaats hadden. Dat gaf natuurlijk gespreksstof en na een rustig, aftastend begin ontspon een leuke conversatie met elkaar. Het was een andere, algemene benadering om op deze manier over de afgelopen 60 jaar te praten.

Het Bloemencorso ‘kwam voorbij’. De burgemeester haalde aan dat het corso in 1964 het thema ‘Varend Volk’ meekreeg. “En wisten jullie dat er in totaal 5000 vrijwilligers meededen om het corso te organiseren?” 1964 was ook het jaar dat het Seringenpark werd geopend en – daar vlakbij – werd de Atletiekvereniging opgericht (AVA). Het was de tijd dat de bus nog door de Zijdstraat reed.

Er werden nog meer herinneringen opgehaald door de bruiden en bruidegoms.

“Bij ons in Kudelstaart hadden we vroeger altijd wateroverlast, en niet alleen in 1953…” Mooiere herinneringen waren die over sport zoals handbal. Ook in die tijd scoorden de Aalsmeerse handballers al goed. “Weten jullie wie er burgemeester was in 1964?” Op die vraag van de huidige burgervader moest even hardop worden nagedacht. “Loggers”, ja, dat antwoord was goed. Waar niemand over na hoefde te denken was de naam van de bekende Cees Braber. Hij sloot vele huwelijken en kon als ‘hoofd afdeling Bevolking’ in oorlogstijd persoonsbewijzen vervalsen om zo mannen te behoeden die in Duitsland tewerkgesteld moesten worden. Na de oorlog werd Braber voor zijn verzetswerk gedecoreerd door Prins Bernhard. In 2011 opende zijn destijds 101-jarig weduwe het C.J. Braberpad, tussen het Oude Raadhuis en hotel Het Wapen van Aalsmeer.

Cadeautjes

Na de gezellige conversatie in de trouwzaal nam burgemeester Oude Kotte de paren mee voor een persoonlijke rondleiding in het raadhuis en na afloop kregen ze een boeket bloemen mee en per paar twee entreekaartjes voor het Flower art Museum.

Foto: Van links naar rechts echtpaar Van Vuren-de Grauw, echtpaar Van der Ven-van Zwieten, burgemeester Oude Kotte en echtpaar Hoekman-van Geijlswijk. Foto: Gemeente Aalsmeer (aangeleverd)