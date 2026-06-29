Vrolijke en geslaagde Lions Badeendenrace

Aalsmeer – Zaterdag 27 juni is onder een stralend zonnetje de derde editie van de Lions Badeendenrace gehouden. Zo’n 4.000 badeendjes vulden de vijver in het nieuwe gedeelte van het Hornmeerpark. Een groep van de vrijwillige Aalsmeerse Brandweer bracht met flinke waterstralen beweging in de eendjes richting finish. Burgemeester Gido Oude Kotte haalde vervolgens de eerste eendjes aan land en overhandigde deze aan de notaris voor controle van de nummers. Er waren leuke prijzen te winnen, dus menigeen was nieuwsgierig of een leuk cadeau mee naar huis genomen mocht worden. De spanning werd er in gehouden door ‘eend-presentator’ Mike Multi van der Laarse.

Belangrijkste doel van de Badeendenrace, die georganiseerd wordt door Lions Aalsmeer, is om geld op te halen voor goede doelen in de gemeente. Dit jaar waren vier organisaties uitgekozen en aan hen konden mooie cheques overhandigd worden. Zo kreeg natuurzwembad Het Oosterbad een cheque van 1.500 euro, mocht het Flower Art Museum een bedrag van 1.300 euro in ontvangst nemen en is buurtvereniging Hornmeer verblijd met een cheque van 1.500 euro. De hoogste financiële bijdrage, 6.500 euro, was voor de Stichting Meer Armslag voor een mobiele zwembadlift in De Waterlelie waardoor het voor zwemmers met een beperking nog makkelijker wordt om hier te gaan zwemmen. De heren van Lions Aalsmeer kijken net als de vele kijkers terug op een warme, maar vrolijke en geslaagde middag!

Foto’s: www.kicksfotos.nl