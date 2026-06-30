Vol café voor nachtelijke Oranjewedstrijd

Kudelstaart – De wedstrijd die het Nederlands Elftal dinsdagmorgen tegen dat van Marokko speelde kende voor Oranje geen goed einde. Na een verlenging en strafschoppen mogen de Hollanders weer naar huis. Het zal een stuk saaier zijn in de straten waar de oranjeversieringen weer naar zolder kunnen. De support voor ‘Onze Jongens’ kende bijna geen grenzen, overal werd ingespeeld op de sportieve prestaties die het team neerzette. En neer zóu zetten.

In de winning mood steeg de spanning en de gedachte dat sport verbroedert werd overal zichtbaar. Jong en oud stond ‘langs de lijn’ om het Nederlands Elftal aan te moedigen. Aan de Oranje-support heeft het niet gelegen. Niets bleek te gek, ook het opbreken van de nachtrust niet. Zo ontving Café Op de Hoek dinsdagmorgen 3.00 uur een grote groep liefhebbers. Het café kleurde oranje. Ondanks de ’slechte’ afloop was het verbond dat iedereen hier met elkaar had voelbaar. Zij deelden dezelfde hoop. Helaas werd die de bodem ingeslagen (verloren na penalty’s), maar een geweldige avond in Oranjespirit neemt niemand deze nachtbrakers meer af!

Foto en tekst: Joke van der Zee

