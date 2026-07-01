Toptennisser Jesper de Jong bereidde Wimbledon voor bij TC QuiVive

De Kwakel – Tennisclub Qui Vive kreeg vorige week bijzonder bezoek. Toptennisser Jesper de Jong, momenteel de nummer 74 van de wereld, werkte er enkele dagen aan zijn voorbereiding op Wimbledon, dat maandag van start is gegaan in Londen.

De keuze voor de banen van TC Qui Vive was niet toevallig. De kunstgrasbanen van de vereniging vertonen volgens De Jong overeenkomsten met de grasmat waarop tijdens Wimbledon wordt gespeeld. Voor de club was het een bijzondere ervaring om een speler van internationaal niveau te mogen ontvangen. Tijdens de trainingen kwamen diverse leden een kijkje nemen en genoten zij van de verrichtingen van de Nederlandse toptennisser.

Voor De Jong kwam de deelname aan Wimbledon op het laatste moment rond. Door de afmelding van de Tsjech Tomás Machác kreeg de Nederlander alsnog toegang tot het hoofdtoernooi. Daarmee kreeg hij de kans om zijn sterke vorm van de afgelopen maanden voort te zetten. Op Roland Garros bereikte hij onlangs als lucky loser verrassend de vierde ronde, een prestatie die hem veel vertrouwen heeft gegeven.

Voor TC Qui Vive blijft het bezoek van De Jong in elk geval een bijzondere herinnering en een mooie bevestiging van de kwaliteit van het tennispark in De Kwakel.

Op de foto: Jesper de Jong in actie bij TC Qui Vive. Foto: aangeleverd.