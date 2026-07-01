Thamen pakt belangrijke overwinning

Uithoorn – Voor Thamen Uithoorn stond dit weekend het honkbal-tweeluik tegen Twins uit Oosterhout op het programma. De wedstrijd van vrijdagavond kon vanwege code rood geen doorgang vinden en wordt aanstaande dinsdag om 19.30 uur ingehaald in Oosterhout. Op zondag werd er wel gespeeld en trok Thamen na een spannende wedstrijd met 6-3 aan het langste eind.

Met Lars Werkman op de heuvel kende Thamen geen ideale start. Al in de eerste inning sloeg Twins een tweepunts-homerun, waardoor de bezoekers direct een 0-2 voorsprong namen. De thuisploeg had echter direct een antwoord klaar. In de gelijkmakende eerste inning bereikte Daan Groenewoud het honk met een honkslag, waarna Gianni Frolijk de stand met een tweepunts-homerun direct weer in evenwicht bracht: 2-2.

Vroege homerun

In de derde inning wist Twins opnieuw op voorsprong te komen. Met twee honkslagen scoorden de bezoekers hun derde punt en stond het 2-3. Daarna namen de pitchers het over. Werkman herstelde zich uitstekend na de vroege homerun en hield de aanval van Twins goed onder controle. Het hoogtepunt van zijn optreden volgde in de zesde inning. Met lopers op het tweede en derde honk en slechts één uit wist hij zonder verdere schade uit de inning te komen. Daarmee hield hij Thamen in de wedstrijd en gaf hij zijn ploeg de kans om in de gelijkmakende slagbeurt toe te slaan.

En dat gebeurde. Gianni Frolijk bereikte het honk met vier wijd en schoof door naar het derde honk na een fout van de korte stop. Vervolgens zorgde Joey Eeman met een slimme delayed steal voor verwarring in de verdediging van Twins. De eerste honkman probeerde de bal richting het derde honk te gooien, maar die verdween langs de derde honkman, waardoor Gianni eenvoudig de gelijkmaker kon binnenscoren: 3-3.

Werkman bleef daarna sterk gooien en kwam niet meer in de problemen. In de achtste inning nam Djeraldo Soerka het werpen van hem over en ging hij verder waar Werkman gebleven was. Hij hield de slagploeg van Twins onder de duim en gaf geen punten meer weg. In de gelijkmakende achtste inning maakte Thamen vervolgens het verschil. Een sacrifice fly van Leandro Anasagasti bracht het vierde punt binnen, waarna een honkslag van Rick Groen de voorsprong verder uitbreidde. Uiteindelijk liep Thamen uit naar een 6-3 overwinning en hield het de belangrijke winst in eigen huis.

Dinsdagavond reist Thamen af naar Oosterhout voor de inhaalwedstrijd tegen Twins. In dat duel staat veel op het spel, want beide ploegen strijden om de vierde plaats in de 1e klasse. Volgend weekend sluit Thamen de eerste seizoenshelft af met een tweeluik tegen Euro Stars, voordat de zomerstop begint.

Op de foto: Thamen pakt belangrijke winst tegen Twins uit Oosterhout. Foto: aangeleverd.