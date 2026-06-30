Tavenu scoort tijdens Midzomeravondfestival in De Kwakel

De Kwakel – Muziekvereniging Tavenu kan terugkijken op een zeer geslaagde editie van het Midzomeravondfestival. Zaterdag 20 juni vond op het plein voor Dorpshuis De Quakel de 25e editie plaats van het inmiddels vertrouwde evenement. Onder ideale zomerse omstandigheden genoten bezoekers van een gevarieerd muzikaal programma op maar liefst drie podia.

Het aangename weer vormde een belangrijke factor voor het succes van de avond. Zowel artiesten als publiek profiteerden van de warme, heldere omstandigheden, die bijdroegen aan een ontspannen en feestelijke sfeer.

Het programma bood voor ieder wat wils. Het Orkest van De Kwakel, de Steelband van Tavenu en het koor The Bridges wisselden elkaar af met uiteenlopende optredens. De muzikale invulling stond in het teken van het jubileumjaar ‘450 jaar De Kwakel’, wat zorgde voor een extra feestelijk karakter. Van klassieke stukken tot moderne pop en licht religieuze muziek: de variatie werd zichtbaar gewaardeerd door het publiek.

Mix van muziek en ontmoeting

De belangstelling voor het festival nam gedurende de avond toe. Bezoekers verzamelden zich rond de verschillende podia en lieten hun enthousiasme blijken met enthousiaste reacties en applaus. “Het is precies die mix van muziek en ontmoeting die dit evenement zo bijzonder maakt”, klonk het onder de aanwezigen.

Ook aan de veiligheid was gedacht. EHBO-vereniging St. Vicentius was gedurende de avond aanwezig om waar nodig ondersteuning te bieden. Hun aanwezigheid droeg bij aan een zorgeloos verloop van het evenement, dat zonder incidenten verliep.

Met de combinatie van goed weer, een sterke programmering en een groeiend publiek kan Tavenu spreken van een zeer succesvolle jubileumeditie. Het Midzomeravondfestival heeft zich opnieuw bewezen als een vaste waarde in het culturele aanbod van De Kwakel.

Tavenu scoort tijdens het Midzomeravondfestival in De Kwakel. Foto: aangeleverd.