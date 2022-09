Stokstaartjestraining weer van start bij Qui Vive

De Kwakel – Afgelopen zondag is het najaarsblok van de stokstaartjes weer begonnen en wat een feestje was dat, ondanks de regen, weer. Kinderen uit groep 1 en 2 kwamen in de ochtend naar de hockeyvelden van Qui Vive (gelegen aan de Vuurlijn) om daar in groepjes allerlei leuke hockeyspelletjes te doen. Het was een gezellige training. De stokstaartjes coördinatoren Angad en Lisette blijven gelukkig ook dit blok weer de trainingen geven en zij worden hierbij geholpen door meerdere jeugdtrainers die zelf in de B- of C lijn hockeyen. Met elkaar laten zij de komende weken op zondagochtend de jongste kinderen van de club ervaren hoe leuk hockey is. Het najaarsblok bestaat net als voorgaande blokken uit 8 trainingen waarbij de kinderen spelenderwijs leren hockeyen. De training duurt een uur en wordt iedere week gezamenlijk afgesloten door gezellig met elkaar wat te drinken. De zondagochtend begint met deze trainingen dus op een gezellige, sportieve manier.

Verder kon er na afloop ook nog gekeken worden naar wedstrijden. Zo waren onder andere de Veteranen, Heren 1 en Dames 1 op veld 1 actief met hun competitiewedstrijden die voor de Veteranen een gelijkspel en voor H1 en D1 mooie winst opleverden.

Ook al is de eerste stokstaartjestraining nu geweest, als het je leuk lijkt om je zoon/dochter hier aan mee te laten doen, dan is aansluiten zeker nog mogelijk. Mail even naar stokstaartjes@quivive.nl en er wordt contact met je opgenomen.

Ook voor andere leeftijdscategorieën kun je altijd even een mailtje sturen naar proefles@quivive.nl om meer informatie hierover te krijgen. Vanaf 4 jaar kun je bij Qui Vive terecht en vervolgens zijn er voor alle leeftijden, jong en oud, allerlei mogelijkheden.