SeniorWeb maakt kans op prestigieuze prijs Appeltje van Oranje 2025

De Ronde Venen/Uithoorn – SeniorWeb, actief in de uitgebreide regio, is kanshebber voor een Appeltje van Oranje. Er zijn in totaal 50 projecten in de race voor deze prestigieuze prijs. Het Oranje Fonds rijkt de prijs elk jaar uit aan drie uitzonderlijke sociale initiatieven. Tot en met 28 mei kunnen mensen stemmen op hun favoriet via www.stem.oranjefonds.nl/seniorweb.

In gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn zijn er activiteiten van SeniorWeb of vergelijkbare initiatieven. Zo is er in De Ronde Venen bijvoorbeeld Senior Sportief Actief, dat naast sportieve activiteiten ook aandacht heeft voor digitale vaardigheden.

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar ‘Onmisbare schakels – de kracht van sociale initiatieven’. Dat betekent dat de prijzen in 2025 gaan naar initiatieven die onmisbaar zijn voor een bepaalde doelgroep, voor een complete buurt of wijk.

De geselecteerde organisaties, waaronder SeniorWeb, zijn onmisbaar voor diegenen die zij ondersteunen, maar ook voor de overheden en partners waarmee zij samenwerken. Ze bieden steun aan mensen in kwetsbare posities, creëren ontmoetingsplekken, of verbinden mensen met lokale diensten. Met hun aanpak slaan zij een brug tussen gemeenten, (zorg)instellingen, vrijwilligersorganisaties en de mensen die hun steun nodig hebben. Hun impact is enorm. En daarom maken zij dit jaar kans op een Appeltje van Oranje.

SeniorWeb voor veel ouderen lokaal onmisbaar

Al bijna 30 jaar helpen de vrijwilligers van SeniorWeb in heel Nederland ouderen bij digitale vragen. Of het nu thuis, per telefoon, via internet of in een van de ruim 500 leslocaties is, SeniorWeb zorgt voor waardevolle ontmoetingen en helpt mensen digitaal verder. Ouderen leren omgaan met computers, internet en apps en ontmoeten leeftijdsgenoten in de buurt. Hierdoor hebben ze meer contact met vrienden en familie, is men minder eenzaam én wordt hun zelfredzaamheid vergroot. Een Appeltje van Oranje zou voor SeniorWeb en de vele vrijwilligers een geweldige erkenning zijn.

Verdient de hulp aan senioren en het vergroten van hun leefwereld in gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn een Appeltje van Oranje? Stem dan op SeniorWeb. Ga naar www.stem.oranjefonds.nl/seniorweb.

Drie Appeltjes

Er zijn slechts drie Appeltjes van Oranje te vergeven. Het aantal publieksstemmen bepaalt mede wie tot de laatste tien nominaties behoort. Het project dat de meeste stemmen in de wacht sleept, gaat in elk geval door naar de laatste tien. Een jury kiest uiteindelijk de drie winnaars. De prijzen worden in oktober uitgereikt door Koningin Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro.

SeniorWeb, actief in de uitgebreide regio, is kanshebber voor een Appeltje van Oranje. Foto: archief.