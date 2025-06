SeniorWeb in de race voor ‘Appeltjes van Oranje 2025’

Regio – In een wereld die steeds digitaler wordt, dreigen veel ouderen de aansluiting te verliezen. Gelukkig zijn er organisaties zoals SeniorWeb, die zich al bijna 30 jaar inzetten om senioren digitaal vaardiger en zelfredzamer te maken. In de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen is SeniorWeb een onmisbare schakel geworden in het sociale weefsel van de gemeenschap. Hun inzet als digitale bruggenbouwers is nu bekroond met een eervolle nominatie voor de prestigieuze prijs ‘Appeltje van Oranje 2025’.

Onmisbare schakels

De ‘Appeltjes van Oranje’ worden jaarlijks uitgereikt door het Oranje Fonds aan drie sociale initiatieven die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de samenleving. Het thema van dit jaar is ‘Onmisbare schakels – de kracht van sociale initiatieven’. SeniorWeb past perfect binnen dit thema. Met hun lokale activiteiten bieden zij niet alleen digitale ondersteuning, maar ook sociale verbinding en een gevoel van eigenwaarde aan ouderen die anders geïsoleerd zouden raken.

Nieuwe sociale contacten

In Uithoorn en De Ronde Venen zijn de vrijwilligers van SeniorWeb actief op verschillende manieren: via persoonlijke hulp aan huis, telefonische ondersteuning, online begeleiding en groepslessen op leslocaties. Ze helpen ouderen met het gebruik van computers, smartphones, internetbankieren, DigiD en apps zoals WhatsApp en videobellen. Maar het gaat om meer dan alleen techniek. De lessen en ontmoetingen zorgen voor nieuwe sociale contacten, minder eenzaamheid en meer zelfvertrouwen.

Impact

De impact van SeniorWeb is groot. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de samenleving als geheel. Door ouderen digitaal vaardiger te maken, kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen, beter communiceren met instanties en actiever deelnemen aan de maatschappij. Gemeenten, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties werken dan ook graag samen met SeniorWeb.

25.811 stemmen

Tijdens de Stemtiendaagse in mei 2025 wist SeniorWeb maar liefst 25.811 stemmen te verzamelen, waarmee zij zich als eerste organisatie plaatsten voor de finale van de ‘Appeltjes van Oranje’. In oktober worden de drie winnaars bekendgemaakt, waarbij Koningin Máxima de prijzen zal uitreiken op Paleis Noordeinde. Of ze nu winnen of niet, voor de inwoners van Uithoorn en De Ronde Venen is SeniorWeb al een winnaar. Hun werk maakt het verschil, elke dag opnieuw.

Op de foto: SeniorWeb genomineerd voor Appeltjes van Oranje. Foto: aangeleverd.