Scholieren zamelen in, ruilen en repareren: Textielrace groot succes

Uithoorn – Leerlingen uit de gemeenten Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel hebben enthousiast meegedaan aan de Textielrace. De race startte 26 mei en duurde een maand. Donderdag 25 juni vond de feestelijke prijsuitreiking plaats. In totaal namen tien klassen deel aan deze educatieve wedstrijd, waarin bewustwording over textiel en duurzaamheid centraal stond. Tijdens de Textielrace volgden de leerlingen eerst een gastles over de impact van textiel en de kledingindustrie op het milieu.

Inzamelen

Daarna gingen zij actief aan de slag: van het inzamelen van grote hoeveelheden kleding tot het ruilen, hergebruiken en doorverkopen van textiel. Ook werden er creatieve acties georganiseerd, zoals het maken van video’s en foto’s en het uitvoeren van reparaties, zodat kleding een tweede leven kreeg. Het ingezamelde textiel werd bij de Uithoornse scholen opgehaald door lokale kringloopwinkel Ceres, die hiermee een belangrijke bijdrage leverde aan het succes van de actie.

Bewustwording en impact

De Textielrace is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Het project laat zien hoe belangrijk het is om bewust om te gaan met spullen en stimuleert hergebruik boven weggooien. De nadruk lag dan ook op een zo groot mogelijke impact: niet alleen inzamelen voor recycling, maar juist ook het direct hergebruiken, ruilen en doorgeven van kleding.

Winnaars en feestelijke afsluiting

De Uithoornse basisschool ’t Startnest behaalde een bijzonder resultaat door zowel de eerste als de derde plaats te veroveren. Daarmee wonnen twee klassen een geldprijs, die zij zelf mogen besteden. Ondanks het tropenrooster zijn de prijzen persoonlijk uitgereikt op donderdag 25 juni. Wethouder Ferry Hoekstra bracht namens de gemeente Uithoorn een bezoek aan de winnende klassen en nam ijsjes mee als extra verrassing, een passende beloning tijdens het warme weer.

Complimenten

Wethouder Ferry Hoekstra: “Van harte gefeliciteerd aan basisschool ’t Startnest met dit geweldige resultaat en een indrukwekkende eindsprint. Het is bijzonder om te zien dat kinderen hier zelfs in een week met studiedagen zo enthousiast mee aan de slag zijn gegaan, dat is echt knap. Ook complimenten voor de presentatie van basisschool De Kajuit. Deze Textielrace laat zien dat het kan: samen werken aan duurzaamheid. Het is mooi om te zien wat er in een maand mogelijk is. Laten we die lijn samen vasthouden en het hele jaar door blijven bouwen aan deze mooie resultaten.”

Op de foto: Wethouder Ferry Hoekstra met de textielracers van basisschool ’t Startnest. Foto: Gemeente Uithoorn.