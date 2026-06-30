Rotary Aalsmeer-Uithoorn sponsort Speel Mee 2026

Uithoorn/Aalsmeer – Speel Mee is een stichting die jaarlijks in de laatste week van de zomervakantie een gezellige en afwisselende speelweek organiseert voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 uit Uithoorn, De Kwakel en omgeving. Van sportactiviteiten en creatieve workshops tot een kinderkermis: elke dag staat in het teken van plezier, avontuur en nieuwe ervaringen.

Na meer dan 50 succesvolle edities vindt dit jaar de 54e editie plaats van 10 tot en met 14 augustus. Het programma staat inmiddels online en belooft weer een fantastische week te worden voor alle deelnemers.

Dankzij een bijdrage van 500 euro van Rotary Aalsmeer-Uithoorn kunnen er dit jaar nog meer kinderen deelnemen aan de activiteiten. Een woordvoerder laat weten: “Ieder kind verdient de kans om mee te doen, vriendjes te maken en zich spelenderwijs te ontwikkelen, ongeacht de financiële situatie thuis. Door Speel Mee Uithoorn te steunen, investeren we in gelijke kansen, sociale verbinding en een sterke, betrokken gemeenschap. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind kan meespelen.”

Rotary Aalsmeer-Uithoorn heeft ook respect voor de grote inzet van de vrijwilligers. Thomas Verouden, Xander de Jong en Verena Ratterman ontvingen uit handen van Rotary-voorzitter Rinze Bruinsma de voornoemde cheque. Het trio heeft er gezamenlijk al ruim 35 jaar vrijwilligerswerk bij Speel Mee opzitten.

Voor meer informatie, het volledige programma en aanmelden voor kinderen en vrijwilligers: www.speelmeeuithoorn.nl.

Drie vrijwilligers Thomas Verouden, Xandor de Jong en Verena Ratterman ontvingen van Rotary-voorzitter Rinze Bruinsma de cheque. Foto: aangeleverd.