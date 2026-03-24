Regionaal Werkcentrum Amstel-Venen geopend

Aalsmeer – Bewoners die op zoek zijn naar een nieuwe baan of willen doorgroeien in hun werk, kunnen terecht bij het regionale Werkcentrum. Het Werkcentrum is er voor werkenden, werkzoekenden én werkgevers. Iedereen met vragen over werk, (om)scholing en loopbaanadvies is welkom. Werkgevers kunnen er terecht met vragen over personeel en vacatures. De gesprekken zijn gratis. Maandag 23 maart openden de wethouders van Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en De Ronde Venen in het raadhuis van Amstelveen het Werkcentrum met de naam Amstel-Venen officieel. Wethouder Sven Spaargaren deed dit namens gemeente Aalsmeer: “Met de opening van het Werkcentrum Amstel Venen zetten we een belangrijke stap in het nog beter ondersteunen van onze inwoners en ondernemers. Door de samenwerking tussen gemeenten, UWV, onderwijs en werkgevers te bundelen, ontstaat één toegankelijke plek waar mensen écht verder worden geholpen. Of het nu gaat om het vinden van werk, het omscholen naar een nieuwe richting of het invullen van vacatures: het Werkcentrum biedt de ondersteuning die onze regio versterkt en vooruithelpt.”

Voor inwoners en ondernemers

In het Werkcentrum Amstel-Venen bundelen de vier gemeenten, UWV, werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijs hun kennis en ervaring. Door deze samenwerking is het niet meer nodig om zelf uit te zoeken waar je moet zijn. Bij het Werkcentrum is alles op één pek aanwezig. Medewerkers van het Werkcentrum denken graag mee over mogelijkheden bij het vinden van (ander) werk of geschikt personeel. Werkgevers kunnen bij het Werkcentrum terecht met vragen over personeel, scholing en groei. Meer informatie en de actuele inlooptijden is te vinden op: www.aalsmeer.nl/werkcentrum

Landelijk netwerk

Werkcentrum Amstel-Venen is onderdeel van het Werkcentrum Groot-Amsterdam en een landelijk netwerk van werkcentra. Iedere regio in Nederland heeft vanaf 2026 een werkcentrum. Op 23 maart gaf het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Amsterdam-Noord het startschot van de landelijke campagne. Hierin worden de diensten van deze 35 werkcentra onder de aandacht gebracht. Meer informatie: www.werkcentrumgrootamsterdam.nl

V.l.n.r.: Wethouder José de Robles (Uithoorn), Martijn Bulte (rayonmanager UWV), wethouder Sven Spaargaren (Aalsmeer), wethouder Anja Sijselaar (Uithoorn), Eelco Tolsma (manager Werk en Inkomen Amstelveen), Erwin Schut (directeur Werkcentrum Groot Amsterdam), Katrin McGauran (De Vakbeweging) en wethouder Erika Spil (Ouder-Amstel). Foto: aangeleverd

