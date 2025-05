Regio zoekt collectanten Spierfonds

Regio – De landelijke collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds is van 7 tot en met 13 september. In De Ronde Venen en Uithoorn In die week gaan honderden collectanten op pad om geld op te halen voor de strijd tegen spierziekten. Het Spierfonds zoekt voor de collecte extra hulp. Wil jij je inzetten voor een goed doel? Meld je aan als collectant.

Collecteren kost gemiddeld maar twee uur. Je kiest zelf hoe je dat doet. Met een collectebus langs de deuren? Of liever online vanaf je mobiel of computer? Alles is mogelijk, waar en wanneer het jou uitkomt.

Een op de negen Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een spierziekte. Als je spieren het langzaam opgeven, verandert je hele leven. Je kunt steeds minder, wordt steeds afhankelijker van anderen. Ook voor familie en vrienden is dat zwaar. Onderzoek is de enige manier om spierziekten te stoppen.

“Jarenlang wisten we bijna niets over spierziekten”, zegt Ellen Sterrenburg, directeur van het Spierfonds. “Maar inmiddels weten we bij 80% van de spierziekten wat er misgaat. Dat geeft hoop. Onderzoekers werken hard aan nieuwe behandelingen. We staan op de drempel van een nieuw tijdperk, maar we hebben nog een weg te gaan. Samen kunnen we er voor zorgen dat spierziekten behandelbaar worden.”

Aanmelden en/of informatie: www.spierfonds.nl/collecteren.

Geef in de regio voor het Spierfonds. Foto: Prinses Beatrix Spierfonds.