Open dag Tuin Bram de Groote

Uithoorn – Aan de Boterdijk in Uithoorn ligt de Tuin Bram de Groote, die sinds 1994 als natuurgebied in beheer is bij Landschap Noord-Holland. De tuin heeft onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weiland.

Op de eerste zondag van de maand, nog tot en met september, is de tuin ‘s middags vanaf 13.00 uur open voor bezoekers; ook op zondag 5 juli, wanneer het voor de kinderen extra genieten is. Poppenspeler Gerard Zelen speelt dan zijn voorstelling ‘Zomerzon in de tuin’. De poppenkast opent om 13.30 en 15.00 uur de deurtjes. De voorstelling is gratis, duurt 20 minuten en is geschikt voor kinderen tussen 2 en 8 jaar.

Tuin volop in bloei

De vrijwilligers staan klaar om toelichting en uitleg te geven. De tuin staat nu volop in bloei: margrieten, pimpernel, kaardenbol, wilde cichorei, papaver in de bloemenweide; de keukenkruiden in de kruidenspiraal en de blauwe knoop en gele kamille in de border langs de sloot. Kortom, een kleurrijk feest voor het oog.

Tuin Bram de Groote ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en de Elzenlaan, en is open van 13.00 tot 16.00 uur. De vrijwilligers ontmoeten je daar graag. Je kunt naar binnen via de zijingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis en aanmelden van tevoren is niet nodig. Naast de open dagen is het overigens ook mogelijk om op woensdagmorgen, de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers, tussen 9.00 en 12.00 uur in de tuin rond te kijken.

Op de foto: Tuin Bram de Groote staat volop in bloei. Foto: aangeleverd.