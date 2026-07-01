Uithoorn – Culturele verenigingen en stichtingen in Uithoorn kunnen binnenkort profiteren van een provinciale subsidie om talentvolle jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling binnen kunst en cultuur. De provincie Noord-Holland stelt 100.000 euro beschikbaar om jong talent een stap verder te helpen richting een professionele toekomst in de kunsten.

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die jongeren in Noord-Holland helpen zich verder te ontwikkelen in één of meerdere kunstdisciplines, zoals beeldende kunst, dans, literatuur, muziek en podiumkunst.

Voor lokale organisaties biedt de regeling kansen om jong talent te ontdekken, begeleiden en laten doorgroeien. Denk hierbij aan projecten waarin jongeren podiumervaring opdoen, samenwerken met professionals of werken aan hun netwerk. Juist in kleinere gemeenten zoals Uithoorn is het aanbod niet altijd voldoende afgestemd op de ontwikkelbehoeften van jonge makers. Deze subsidie kan dat gat helpen overbruggen en zorgt bovendien voor een betere doorstroom binnen de culturele sector.

Culturele verenigingen en stichtingen die zich richten op jongeren van 12 tot en met 27 jaar uit Uithoorn en de regio kunnen een aanvraag indienen. De subsidieregeling opent 13 juli en loopt tot uiterlijk 1 oktober. Het aan te vragen bedrag ligt tussen de 5.000 en 10.000 euro per project.

Cultuur speelt ook in Uithoorn een belangrijke rol. Het brengt mensen samen, stimuleert creativiteit en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. De provincie Noord-Holland wil dat iedereen, jong en oud, toegang heeft tot kunst en cultuur en werkt daarom samen met gemeenten, waaronder Uithoorn, en partners in de culturele sector. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

Op de foto: Nieuwe subsidie helpt jong talent in Uithoorn vooruit. Foto: aangeleverd/AI-gegenereerd.