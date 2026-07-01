Mussen van het dak, jeugd van de brug

Uithoorn – Met temperaturen die afgelopen vrijdag richting de 40 graden kropen en nu zomers wat genormaliseerd zijn, zochten veel jongeren verkoeling aan en in het water. In Uithoorn kozen sommigen daarbij voor een spectaculaire, maar risicovolle manier: een sprong van de brug.

Vanaf de kant ziet fotograaf Wilco de Vries het gebeuren. Hij grijpt direct naar mijn camera, die altijd paraat staat voor dit soort momenten. “Een groep jongeren klom op de brug en nam zonder aarzelen een verkoelende duik in het water. Ze weten dat hun actie niet zonder gevaar is en bovendien niet altijd wordt toegestaan. Als vader van drie kinderen begrijpt Wilco de aantrekkingskracht van zo’n verfrissende sprong volledig. “Met de hitte van afgelopen vrijdag is het water onweerstaanbaar. Tegelijkertijd zie ik ook de risico’s die jongeren soms onderschatten. Vol bravoure dagen ze elkaar uit om van de brug te springen, vaak zonder precies te weten wat zich onder het wateroppervlak bevindt. De gevaren zijn talrijk. Er kan afval op de bodem liggen, zoals een winkelwagentje of ander grofvuil. Er kan onverwachts een boot onder de brug door varen. Ook kan het water op sommige plekken minder diep zijn dan gedacht, met ernstig letsel als gevolg wanneer iemand met zijn hoofd of nek de bodem raakt.”

Waarschuwen

Wilco behoort inmiddels tot een oudere generatie, maar hij toch nadrukkelijk waarschuwen voor het springen van bruggen en oevers in onbekend water. “Mijn moeder zei vroeger altijd: een ondoordachte duik kan ervoor zorgen dat je daar jarenlang spijt van hebt. Die woorden zijn mij altijd bijgebleven. Zelf neem ik alleen een duik wanneer ik de situatie goed kan inschatten. In helder water, waar ik de bodem kan zien, voel ik mij op mijn gemak. Maar in donker water, vanaf een brug of vanaf de kant, blijf ik altijd voorzichtig. Misschien zelfs iets té voorzichtig, maar liever dat dan de gevolgen van een verkeerde inschatting. Daarom een vriendelijke oproep aan iedereen die verkoeling zoekt tijdens warme dagen: geniet van het zwemmen, maar gebruik daarbij ook je gezonde verstand. Duik niet zomaar van een brug of vanaf de kant in onbekend water. Het gaat helaas nog te vaak mis. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.”

Op de foto: Springen van een brug, zoals hier in Uithoorn, is niet zonder gevaar. Foto: Wilco de Vries.