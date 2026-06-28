Music in the Air (160): Janet Kooiman

Aalsmeer – Janet Kooiman woont sinds haar 17e jaar in Aalsmeer. Ze is als student aan de middelbare tuinbouwschool op kamers gegaan, heeft haar partner hier leren kennen en is nooit meer weggegaan. In de tuinbouwsector werkt ze niet meer, ze is nu coach in de natuur en richt zich vooral op vitaliteit, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. In kleine groepen en 1-op-1 verzorgt ze Mind & Relax en Mindfulwalk- en communicatie-trainingen. Via haar werk bij gemeente Haarlemmermeer zet zij zich ook in voor het Vitaal team.

Janet, wat betekent muziek voor jou persoonlijk?

“Muziek betekent voor mij heel veel. Het kan je stemming bepalen maar ook je energie opzwepen of je relaxed laten voelen. Heel mooi vind ik het als je in muziek bepaalde dingen hoort, die je pas opvallen als je vaak naar bepaalde nummers luistert.”

Heb je voorkeuren voor genres en heb je zelf een instrument bespeeld?

“Ik hou van de jaren 80 muziek, pop, Nederlandstalig en kan genieten van bandjes. Ik geniet dan ook van de mimiek, interacties die ik zie tussen de bandleden. Ook luister ik graag naar instrumentale muziek, zoals Ludovico Einaudi. Het is net wat mijn stemming is. Na een drukke dag luister ik het liefst naar rustige muziek. Als puber heb ik noten geleerd en wilde ik graag een Marimba gaan spelen, dat is een hoge xylofoon waar je achter staat. Ik zag dat al helemaal voor mij. Omdat ik eerst 3 jaar blokfluit moest spelen van mijn ouders ben ik afgehaakt.”

Je bent coach van beroep, speelt muziek of klank daarin een rol?

“Tijdens mijn wandelcoaching of mindfull walk trainingen richt ik mij meer op mediatieve en natuurlijke geluiden. Ik wandel het liefst in het bos of park. Ik laat iedereen bewust luisteren naar de geluiden die ze nog niet horen. Om hen bewust te maken van de omgeving en echt even uit hun hoofd te zijn. Het is altijd interessant om naar geluiden te luisteren die je eerst niet hoorde. In een groep is het vaak leuk om een minuut te wandelen en iedereen te vragen welke 3 geluiden zij kunnen thuisbrengen. Door alle verschillende antwoorden die je krijgt worden ze zich ervan bewust dat iedereen ándere geluiden hoort.”

Kan muziek helend werken, denk je?

“Ja dat kan zeker. Je stemming kan worden beïnvloed door muziek. Probeer maar eens heel lang boos te zijn als je vrolijke muziek opzet. Je voelt je dan al snel beter. Ik zet vaak concentratie-meditatie muziek op als ik mij moet concentreren of alert wil zijn. Dat zijn Beta en Alpha tonen. Ik ben een hele lichte slaper en als ik langer dan een uur wakker lig, zet ik meditatiemuziek op. Dat zijn tonen die fysieke ontspanning en herstel bevorderen.”

De geluiden die je hoort in het bos kunnen als muziek in de oren klinken. Inzet: Janet Kooiman. (Eigen foto).