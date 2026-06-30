Mobiele zwembadlift officieel onthuld

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 27 juni is in zwembad De Waterlelie officieel de nieuwe zwembadlift onthuld. Met deze lift wordt het voor bezoekers met een beperking nog makkelijker en toegankelijker om gebruik te maken van het zwembad.

De nieuwe lift is bovendien mobiel. Dat is een groot voordeel ten opzichte van de oude lift, die op een vaste plek stond. Doordat de nieuwe zwembadlift verplaatsbaar is, kan deze op meerdere plekken in het zwembad worden ingezet. Daarmee is de lift flexibeler in gebruik en sluit deze beter aan bij de verschillende wensen en behoeften van zwemmers.

De feestelijke bijeenkomst vond plaats op de zonnige namiddag. De genodigden werden buiten bij zwembad De Waterlelie ontvangen met een drankje, waarna er alle gelegenheid was om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Gastheer en initiatiefnemer Mike ‘Multi’ van der Laarse heette de aanwezigen welkom. Namens de Mike Multi Foundation en Stichting Meer Armslag waren verschillende betrokkenen aanwezig, evenals vertegenwoordigers van zwemvereniging Oceanus Aalsmeer. De aanschaf van de nieuwe zwembadlift is mogelijk gemaakt dankzij de steun van diverse sponsoren. Tijdens de bijeenkomst mochten Stichting Meer Armslag en de Mike Multi Foundation meerdere cheques in ontvangst nemen. De organisatie sprak daarbij haar grote dank uit aan alle partijen die dit initiatief hebben gesteund. Na de ontvangst gingen de genodigden naar binnen, waar de officiële uitreiking van de cheques door de sponsoren plaatsvond.

Esther Vergeer en Jetze Plat

Ook werd er een videoboodschap getoond van Esther Vergeer. Zij kon zelf niet aanwezig zijn, maar liet weten het initiatief een warm hart toe te dragen. Met haar jarenlange inzet voor de paralympische sport en haar eigen foundation is zij nauw verbonden met initiatieven die sport toegankelijker maken voor mensen met een beperking.

Een bijzondere gast tijdens de onthulling was Jetze Plat. De succesvolle paralympisch sporter is geen onbekende in De Waterlelie. In de periode dat hij nog triatlon deed, zwom hij er veelvuldig als onderdeel van zijn trainingen. Inmiddels heeft hij zich, na een indrukwekkende en succesvolle carrière in de triatlon, volledig gespecialiseerd in het wheelen van marathons. Daarnaast is Jetze Plat benoemd tot chef de mission van de Nederlandse Paralympische ploeg voor de Paralympische Zomerspelen van Los Angeles 2028.

Het officiële moment werd verricht door burgemeester Gido Oude Kotte en Jetze Plat. Samen onthulden zij de nieuwe mobiele zwembadlift, waarna de lift ook direct werd gedemonstreerd. Daarmee werd zichtbaar hoe belangrijk deze voorziening is voor mensen die extra hulp nodig hebben om veilig en comfortabel het water in en uit te komen.

Aanwinst voor alle bezoekers

Voor Stichting Meer Armslag en zwemvereniging Oceanus Aalsmeer sluit de nieuwe lift goed aan bij hun inzet voor aangepast zwemmen. Stichting Meer Armslag ondersteunt zwemmers met een beperking die in clubverband bij Oceanus zwemmen, zodat zij zich sportief kunnen blijven ontwikkelen en met plezier kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Tegelijkertijd is deze nieuwe voorziening een aanwinst voor alle bezoekers van zwembad De Waterlelie die gebruik willen maken van extra ondersteuning.

Na de officiële onthulling was er nog tijd voor een gezellige borrel. In een ontspannen sfeer werd teruggekeken op een geslaagde middag en vooral vooruitgekeken naar het gebruik van de nieuwe lift. De hoop is dat veel zwemmers en bezoekers van De Waterlelie hier de komende jaren profijt van zullen hebben.

Foto’s: www.kicksfotos.nl