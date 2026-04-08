Mijlpaal in proces voor nieuwbouw zwembad

Aalsmeer – In het proces voor de nieuwbouw van het zwembad is wederom een belangrijke mijlpaal bereikt. De gemeente heeft besloten de Design & Build opdracht te gunnen aan Bouwbedrijf Van Norel. De inschrijving van het bedrijf is beoordeeld als volledig, kwalitatief overtuigend en passend binnen de vastgestelde financiële kaders. Het winnende samenwerkingsverband bestaat uit Bouwbedrijf Van Norel, Slangen+Koenis Architecten en Hellebrekers Technieken, ondersteund door gespecialiseerde adviesbureaus op het gebied van onder meer constructie, installaties, geotechniek en akoestiek. Hiermee kiest de gemeente voor een ervaren en deskundige combinatie met een sterke staat van dienst binnen de bouw van zwembaden en sportaccommodaties.

Vervolgproces

De komende weken vinden de verificatiegesprekken en verdere contractvorming plaats. Na de formele bezwaarperiode kan de gunning definitief worden gemaakt. Aansluitend werkt het consortium het huidige Voorontwerp uit tot een Definitief Ontwerp (DO) en later tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). Deze ontwerpfase loopt tot begin 2027.

De bouw van het nieuwe zwembad staat gepland van maart 2027 tot eind 2028. In het eerste kwartaal van 2029 worden het bestaande zwembad gesloopt en het terrein opnieuw ingericht.

Informatie

Bezoekers van Sportcentrum De Waterlelie kunnen op een groot bord bij de entree de tijdlijn van de bouw volgen. Kijk voor meer informatie over de nieuwbouw en het proces op: www.aalsmeer.nl/nieuwzwembad.

Foto: De entree van Sportcentrum De Waterlelie. Foto Gemeente Aalsmeer