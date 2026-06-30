Mette Bijlsma behaalt dubbele finale bij EK BMX

Uithoorn – BMX-rijdster Mette Bijlsma heeft tijdens het EK BMX 2026 in het Franse Sarrians een dubbele finale weten te behalen: vijfde in de categorie Women Cruiser 16- en een knappe zesde plaats in de categorie Girls 16. Op het sterk bezette hoogste Europese niveau liet de rijdster van de Uithoornse WTC (UWTC) en The Pump Factory zien dat zij definitief thuishoort tussen de Europese top.

Succesvol EK in Sarrians

Het Europese Kampioenschap BMX 2026 werd eind juni onder zeer warme omstandigheden verreden op de spectaculaire baan in Sarrians, Frankrijk. Het wedstrijdschema werd aangepast naar een tropenrooster: de kwalificatie rondes vroeg in de ochtend tot 12.00 uur en na 17.00 uur de kwart, halve en hele finales. Op vrijdag, de openingsdag van het driedaagse event, stonden de cruisers op het programma. Dit zijn BMX-fietsen met grotere wielen: 24 inch in plaats van 20 inch. Hier wist Mette zich in de finale te verzekeren van een vijfde plaats. Daar bleef het niet bij, want op de tweede dag mocht Mette aan de start verschijnen van het hoofdevent, wat zelfs live uitgezonden werd op Eurosport. Na sterke kwalificatierondes knokte zij zich overtuigend naar de grote finale.

In de hoofdfinale nam Bijlsma het op tegen de sterkste zestienjarige meiden van het continent. De startjes gingen niet top, maar het inhalen daarna gelukkig wel. Zo knokte Mette zich door de finales waarbij je steeds bij de eerste vier moet zitten om een ronde verder te komen. In de main final kwam ze als zesde over de finish en daarmee was Mette Bijlsma de beste Nederlandse.

Mette Bijlsma behaalt de dubbele finale bij het EK BMX. Foto: aangeleverd.