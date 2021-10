MdR Dames 1 Nederlands Kampioen Kanopolo

Uithoorn – Het damesteam van Uithoornse Roei- en Kanoverening Michiel de Ruyter is voor het eerst in de geschiedenis Nederlands Kampioen Kanopolo geworden. De dames delfden tot nog toe altijd het onderspit tegen de titelhouder K.V. Keistad. De wedstrijden tegen het damesteam van Keistad waren dan ook het spannendst, met name de laatste wedstrijd om de gouden plak.

In de eerste helft had MdR veel mooie kansen. Deze konden niet volledig benut worden en met een gelijkstand van 1-1 gingen de beide teams de rust. De tweede helft kon Mdr een voorsprong bereiken van 2-1 door een mooie counter. Het blijft dan even goed spannend: een afgekeurd doelpunt voor de dames van Michiel de Ruyter volgt in de volgende aanval. Als dan vervolgens Alisha een overtreding maakt onder het doel, volgt een penalty voor Keistad en een gele kaart voor Alisha. Deze gele kaart betekent dat MdR met vier spelers verder moet en dat Alisha voor 2 minuten aan de kant komt te zetten. Er staan dan nog maar 2 minuten en 20 te spelen op de klok. De penalty zit en er gaan dus zenuwslopende laatste minuten in met een gelijkstand van 2-2.

Michiel de Ruyter moet de laatste minuten zijn mannetje staan met maar vier personen, terwijl Keistad met een volledig team van vijf spelers in het veld ligt. Gelukkig durft Keistad de overtal situatie niet volledig te benutten, waardoor MdR de schotklok van 60 seconden kan uitspelen met daarna een schot op doel. De keepster van Keistad houdt de bal tegen en de stand blijft 2-2. Gelukkig blijven de MdR-dames wel in balbezit na de mislukte doelpoging. Keistad probeert meer druk te zetten om zo de bal proberen te bemachtigen. Dit zorgt ervoor dat er gaten in de verdediging vallen, die door MdR goed benut worden. De dames van MdR weten hier goed gebruik van te maken en er ontstaat een kans voor Charlotte. Doelpunt: 3-2 voorsprong voor MdR!

De wedstrijd duurt nu nog maar 40 seconden met nog 20 seconden in een ondertal situatie voor MdR. Keistad weet dat het alles of niets is en doet een doelpoging die in een corner eindigt. Charlotte zet de corner onder druk om verdere schotkansen voor Keistad te voorkomen. Zij begaat hierbij een overtreding. De scheidsrechter is resoluut en met nog 10 seconden te gaan, resulteert dit in nog een gele kaart. De verdediging van MdR zet alles op alles om nog een schotpoging op doel te voorkomen. Zij zet druk op de schutters van Keistad, waardoor Keistad niet meer tot een doelpoging kan komen. Zo weet MdR dames 1 in een spannende finalewedstrijd de titel Nederlands Kampioen te bemachtigen! Een geweldige prestatie van deze dames waar het gehele jaar hard voor getraind is.