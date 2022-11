Amstelland – Zaterdag 19 november vertelt auteur Jan Brokken over zijn nieuwe boek ‘De Kampschilders’ in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein tijdens het Literair Café 102. Jan Brokken is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het genre literaire non-fictie in de Nederlandse literatuur. Zijn schrijfstijl wordt geprezen om de sobere beschrijvingen, bondige dialogen, kernachtige typeringen, humor en zelfspot.

Het boek ‘De Kampschilders’ gaat over de opbloeiende kunst in het midden van de jaren dertig op Bali. Vanuit de hele wereld trokken kunstenaars naar het eiland en raakten geïnspireerd en betoverd door de Balinese cultuur. Onder hen ook de schilders Rudolf Bonnet en Willem en Maria Hofker. Maar aan die wereld kwam een eind toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Op ingenieuze en ongeëvenaarde wijze verweeft Brokken hun verhalen. Hij wekt het rijke culturele leven op Bali tot leven, maakt de voortdurende angst in het kamp indringend invoelbaar, en laat zien hoe kunst in onmenselijke omstandigheden een redding kan zijn. Het Literair Café 102 met Jan Brokken op zaterdag 19 november is van 11.00 tot 12.30 uur. Leden kunnen luisteren en meepraten voor 5 euro per persoon, niet-leden betalen 7,50 euro entree. Kaarten zijn online te koop op de website van Bibliotheek Amstelland.