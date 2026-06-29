KPMG ruilde kantoor voor sportveld bij KDO: ‘Hier even geen deadlines’

De Kwakel – De onweersbui van de avond ervoor was op 20 juni al snel vergeten. Bij KDO in De Kwakel lagen de velden er fris en uitnodigend bij toen rond het middaguur bijna 400 medewerkers van KPMG het terrein overnamen. Geen spreadsheets of vergaderverzoeken die dag, maar fluitsignalen, zweet en een ontspannen sfeer.

Teams met namen als Cyber United, Powered Data en Tech Delivery namen het tegen elkaar op in een toernooi met voetbal en beachvolleybal. Het was een bedrijfsuitje in optima forma, al klonk hier en daar nog altijd de lichte drang naar prestatie door. Zo vertelde deelnemer Soufyan Yakoubi (26), normaal werkzaam in procesautomatisering: “We hebben drie keer getraind. Collega’s uit heel Nederland en België, maar we gingen wél voor resultaat. Op het veld en op kantoor.”

Van stress naar sandalen

Wie goed keek, zag het contrast. Waar normaal klimaatplafonds zoemen en bureaustoelen piepen, lagen sporters nu languit in het gras of zochten ze verkoeling in de schaduw. Stropdassen waren ingeruild voor sportshirts, en er werd opvallend veel water en minder koffie gedeeld. De werkdruk maakte plaats voor iets wat verdacht veel leek op plezier.

Op het beachpark werd het tempo nog even opgevoerd. In het zand vlogen spelers elkaar om de oren met smashes, terwijl palmbomen en Engelse voertaal de setting een licht internationale sfeer gaven. Ondertussen draaide de organisatie op volle toeren: koelboxen werden bijgevuld en naast de kantine begon de barbecue al vroeg te roken.

Finale met fanatisme

Tegen half vijf verschoof de aandacht naar het hoofdveld voor de finale. Collegialiteit maakte daar plaats voor competitie. Team ITS NL trok uiteindelijk aan het langste eind. Coach Chris Eyifah (38) hield de analyse kort: “Teamspirit.” Daarna wachtte voor iedereen dezelfde beloning: eten, napraten en voor even geen inbox die om aandacht vroeg.

KPMG-medewerkers stonden in de rij voor de barbecue. Foto: Bastiaan Heus.