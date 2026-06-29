Uithoorn – In augustus is er de vakantiekinderclub Godly Play. Bij Godly Play zien kinderen een Bijbelverhaal voor hun ogen gebeuren, want er wordt verteld met vertelmateriaal en gebaren.

Het evenement is 4, 5 en 6 augustus van 10.00 tot 11.30 uur voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. De toegang is gratis. Locatie: De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. Informatie: www.pkn-uithoorn.nl. Opgave: c.walinga@pkn-uithoorn.nl

Na de vertelling denken kinderen samen na over het verhaal waarbij foute antwoorden niet mogelijk zijn. Vervolgens gaat elk kind voor zichzelf aan de slag. Alles mag dan, als je de ander maar niet stoort. Kinderen kunnen spelen met het verhaal of met spelmateriaal zoals Kapla, iets maken met knutsel- en tekenmateriaal, iets opzoeken in een van de boeken, ze kiezen zelf wat ze op dat moment nodig hebben. Godly Play is geënt op de methodiek van Maria Montessori. De kinderclub wordt geleid door dominee Sibilla Verhagen die Godly Play verteller is.

Kindervakantieclub Godly Play. Foto: aangeleverd.