Jonge AKU-atleten plaatsen zich massaal voor competitiefinale

Uithoorn – Atletiekvereniging AKU organiseerde 13 juni de derde wedstrijd in de pupillencompetitie. De dag stond in het teken van sterke prestaties, met tal van persoonlijke records en zelfs twee nieuwe clubrecords.

Bij de jongste categorie, de U8, genoten Matheus en Thijn Junia, Tessa, Jenthe, Djayla en Sammie zichtbaar van de wedstrijd. Vooral op de looponderdelen werden meerdere persoonlijke records verbeterd.

Ook in de categorie U9 was succes. De meisjesploeg, bestaande uit Jessie, Eline, Inaya en Jayleigh, zette op de estafette een nieuw clubrecord neer. Inaya scherpte daarnaast het clubrecord op de 40 meter sprint aan tot 7,19 seconden. De meisjes plaatsten zich hiermee als nummer een voor de finale. Bij de jongens behaalde Duuk een knappe tweede plaats in het meerkampklassement, terwijl Mathijs en Aarav eveneens sterk voor de dag kwamen.

In de U10-categorie maakten de jongens kennis met een nieuw onderdeel: hoogspringen. Sjoerd, Joep en Thijmen wisten zich hier goed staande te houden bij hun debuut. Sjoerd eindigde bovendien als derde op de 1000 meter. Ook de meisjes – Loren, Nikola, Nora, Roos, Julia en Nine – sprongen voor het eerst hoog. Ondanks de spanning leverden zij overtuigende prestaties.

De U11-jongens (Wessel, Tijn, Mika, Mees, Tiamo, Ryan en Cas) waren goed voor maar liefst twaalf persoonlijke records. Bij de meisjes verbeterden Kaira, Vayenne en Linde hun tijden op de 40 meter sprint. Livv blonk uit bij het kogelstoten met een persoonlijk record van 5,53 meter.

Persoonlijke records

In de oudste pupillencategorie (U12) werd eveneens sterk gepresteerd. Bij de jongens noteerden Jotham, Jayant, Yuvan, Stijn, Luuk, Loek, Mohamed en Tim vijf persoonlijke records op de 40 meter sprint. Jotham eindigde als tweede in het meerkampklassement, terwijl Yuvan de 1000 meter op zijn naam schreef. Bij de meisjes leverden Milou, Nina, Maaike, Cheyenne, Evy, Jette, Pehel en Eden een indrukwekkende teamprestatie. Vooral op de 60 meter sprint en het balwerpen werden veel persoonlijke records behaald. Milou en Nina eindigden respectievelijk als tweede en derde in de meerkamp.

In totaal hebben maar liefst 27 AKU-atleten zich geplaatst voor de competitiefinale. Voor plaatsing tellen de beste resultaten uit twee voorrondes mee. Individueel moet een atleet bij de beste twaalf eindigen; teams dienen een plek in de top acht te behalen.

De finale van de pupillencompetitie wordt zaterdag 12 september gehouden bij atletiekvereniging Hera in Heerhugowaard.

Jonge AKU-atleten plaatsen zich massaal voor competitiefinale. Foto: aangeleverd.